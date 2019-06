Moeder verneemt dat moordenaar van haar drie kinderen weer vrij is: “Oneerlijk, hij spietste mijn baby’s op hek”



jv

11 juni 2019

14u00

Bron: BBC 0 Het ‘monster van Worcester’, David McGreavy, is vrijgelaten. Dat heeft Elsie Urry (68), de moeder van de drie kindjes die hij vermoordde, vernomen. Urry vindt het niet eerlijk. “Hij spietste mijn baby’s op het hek van de buren.”

In 1973 vermoordde David McGreavy de drie kinderen van Elsie Urry op brutale wijze, thuis in Worcester. Paul Ralph was vier, Dawn twee, en Samantha amper negen maanden. McGreavy zelf was 21. Hij woonde in bij de Ralphs, omdat hij ruzie had met zijn ouders.

David McGreavy had Paul gewurgd en Dawn de keel overgesneden. Baby Samantha overleed aan een schedelbreuk. McGreavy kreeg de bijnaam ‘monster van Worcester’: hij had de drie kinderlijkjes verminkt en op de omheining van de buren gespietst.

“Eerst zeiden ze dat hij levenslang zou krijgen”, reageerde Urry terneergeslagen bij de BBC. “Daarna werd het minimum 20 jaar. Maar hij heeft nog geen 60 jaar gezeten. Hij nam drie levens, niet één of twee, maar drie. En eigenlijk ook nog dat van mij.”

Toch wordt er al tien jaar gepraat over de mogelijke vrijlating van McGreavy, die sinds 1973 vastzit. In 2016 werd zijn aanvraag nog geweigerd, maar in december vorig jaar oordeelde de bevoegde commissie dat het monster van Worcester na 45 jaar cel “aanzienlijk veranderd was”. Voldoende voor drie leden om hem niet langer als “een beduidend risico” te beschouwen en hem vrij te laten.

Urry werd ingelicht over de vrijlating van McGreavy. Hij mag uitdrukkelijk niet in haar buurt komen. “Dat stelt mij een beetje gerust, maar het blijft oneerlijk dat hij vrijgekomen is na wat hij heeft gedaan. Andere gevangenen die zich nog niet half zo misdragen hebben als wat hij met mijn kinderen heeft gedaan, komen niet eens in aanmerking voor vervroegde vrijlating, waarom krijgt hij die dan wél?”