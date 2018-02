Moeder vermoorde James Bulger (2) onthult dat ze nu pas waarheid weet over seksuele misbruik net voor zijn dood en eist onderzoek naar vrijlating moordenaars Koen Van De Sype

18 februari 2018

15u04

De moeder van de 25 jaar geleden vermoorde peuter James Bulger (2) eist een onderzoek naar de vrijlating van de moordenaars van haar zoon. Denise Fergus wil weten wat de bevoegde commissie precies wist toen ze Jon Venables en Robert Thompson in 2001 liet gaan. Venables zit momenteel in de cel nadat in november meer dan 1.000 foto's met kinderporno bij hem gevonden werden.

Venables en Thompson waren pas 10 jaar toen ze de kleine James op 12 februari 1993 ontvoerden uit een winkelcentrum in Liverpool. Ze namen hem mee naar een spoorweg een uur wandelen verderop, waar ze hem eerst martelden en daarna vermoordden. (lees hieronder verder)

Denise Fergus vertelde dit weekend in een interview met de krant Sunday Mirror dat ze nu pas de waarheid hoorde over de seksuele verwondingen die haar vermoorde zoontje opliep net voor zijn dood, nadat ze jaren niet in staat was geweest om de omvang van de gruwel aan te kunnen. “Ik heb altijd gezegd dat ik geen details wilde weten over het seksuele misbruik dat mijn zoon onderging en ontdekte pas de ware toedracht van wat zijn moordenaars deden deze week.” (lees hieronder verder)

Volgens haar kende de commissie die besloot om Venables en Thompson vervroegd vrij te laten niet alle feiten. En ze eist dat ze mag weten waarom de twee na acht jaar uit de cel mochten. De regering wees vorige week haar vraag om een publiek onderzoek voor de tweede keer af, ondanks een petitie die intussen al bijna 200.000 handtekeningen telt. Iets wat ze naar eigen zeggen via sociale media moest vernemen. “Ik was er kapot van”, zegt ze. “Ik heb vervolgens aan de betrokken personen gevraagd om me alles te vertellen over het dossier, want ik wilde het weten. Het brak mijn hart.” (lees hieronder verder)

The Government's rejected calls for a public inquiry into how James Bulger's case was handled. Denise Fergus started that petition because she says issues surrounding her little boy's death have been swept under the carpet #HeartNews pic.twitter.com/6ZxUihZVRS North West News(@ HeartNWNews) link

En daarom blijft ze handtekeningen inzamelen om toch nog een onderzoek af te dwingen. “Venables vrijlaten was een gigantische vergissing”, zegt ze. “Ze zouden allebei hun straf in een gevangenis voor volwassenen hebben moeten uitzitten. Ik wil weten op basis waarvan de commissie voor vervroegde invrijheidstelling besloot dat de twee gerehabiliteerd waren. En ik wil weten of ze gedetailleerd bewijs gezien heeft over het misbruik dat mijn zoon onderging.”

Haar advocaat Sean Sexton heeft intussen een lijst opgesteld met 14 vragen die ze beantwoord willen zien. Zoals waarom de commissie niet leek te weten dat Venables zich interesseerde voor kindermisbruik tot hij een eerste keer veroordeeld werd voor het bezit van extreme kinderporno in 2010.