Moeder vermoorde Alesha (6) las op Facebook dat haar dochtertje vermist was

04 juli 2018

08u23

Bron: The Sun, The Independent 361 Amper enkele dagen nadat haar vakantie was begonnen, is de Schotse Alesha MacPhail (6) vermoord teruggevonden op het eiland Bute. De mama van Alesha, Georgina Lochrane (23), vernam via Facebook dat haar kind vermist was, en daarna, dat ze gestorven was. Het hele eiland is in shock.

De zesjarige Alesha MacPhail verdween om 6u25 maandagochtend uit het huis van haar grootouders in Port Bannatyne op het Schotse eiland Bute. Haar lichaam werd nog geen drie uur later twee kilometer verder op een bosachtig, overwoekerd terrein bij een voormalig hotel teruggevonden. De politie is een moordonderzoek gestart en roept daarvoor de hulp in van de eilandbewoners, een kleine gemeenschap van zo'n 7.500 mensen. Een van de onderzoekspistes is dat Alesha slaapwandelde. Dat zei een buschauffeur aan The Times.

Georgina Lochrane, mama van Alesha en van nog een ander vierjarig dochtertje, woont in Airdrie op 20 kilometer van Glasgow. Alesha verbleef tijdens de begindagen van de vakantie bij haar vader Rab MacPhail (25) en zijn ouders Angela King en Calum MacPhail in hun huis in Port Bannatyne op Bute. De moeder zag op Facebook de noodkreet van grootmoeder Angela King, die vroeg om mee te zoeken naar haar vermiste kleindochter. De grootouders hadden vergeefs geprobeerd Georgina te bereiken. In een reactie op de Facebookpost van Angela King schreef Georgina: "Antwoord mij, Angelina, dat is verdomme mijn dochter". En daarna, hartverscheurend: "Dat iemand mij nu eens vertelt wat er gebeurd is, dat is mijn dochter." Een andere Facebookster postte toen een link naar een nieuwssite en zo moest Georgina erachter komen dat het levenloze lichaam van Alesha gevonden was.

Aan het huis van de grootouders werden bloemen en kaartjes neergelegd bij een soort van altaar ter ere van Alesha. Ook Georgina kwam ter plaatse, ondersteund door haar partner George Horn. Ze barstte in tranen uit, net als Alesha's vader Rab MacPhail, die samen met zijn partner, Toni McLachlan, eveneens bloemen bracht voor zijn dochtertje en de vele steunbetuigingen kwam lezen. Rab was volgens getuigen maandagochtend "wit als een laken" en haar naam roepend op zoek gegaan naar zijn dochter.