Moeder vergeet baby en peuter in snikhete wagen, nu wordt ze beschuldigd van moord

Sven Van Malderen

23 november 2019

17u57

Bron: News.com.au

0

In de Australische stad Brisbane zijn een baby en een peuter overleden nadat ze urenlang in een snikhete wagen achtergebleven waren. Vermoed wordt dat de moeder stomweg vergeten was om hen na een uitstapje weer mee in huis te nemen. De vrouw wordt nu beschuldigd van moord, weet de Australische nieuwssite news.com.