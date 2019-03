Moeder van zes kinderen is opnieuw zwanger, maar dan slaat het noodlot ongemeen hard toe KVE

31 maart 2019

18u01

Bron: Daily Mail, Mirror 0 Zes kinderen zitten samen in de zetel en kijken met pretoogjes recht in de camera. Het is een foto die geluk uitstraalt. Wanneer mama Lindsey het beeld op Facebook post, is er geen vuiltje aan de lucht. Amper twee maanden later beleven de jongens en meisjes tussen één en zestien jaar oud het grootste drama dat hen kan overkomen: ze verliezen hun geliefde moeder.

De tragedie voltrekt zich op 27 maart. Lindsey Ann Hughes uit Wales krijgt een hartaanval terwijl ze aan het werk is in de keuken. Ze zal niet meer wakker worden. Bijzonder tragisch: de 34-jarige vrouw is op dat moment zwanger van haar zevende kind. Ook de ongeboren baby kan niet worden gered.

Alle familieleden verkeren nog steeds in shock. Het is vooralsnog onduidelijk waarom de jonge moeder zo plots een hartinfarct heeft gekregen.

Op GoFundMe zamelen vrienden en kennissen geld in voor het zwaar getroffen gezin. Vader Nick blijft immers alleen achter met de zes kinderen: Carly (16), Lennox (15), Holly (11), Poppy (zes), Jaxton (2) en Xavi (1).

“Lindsey was een lieve, grappige vrouw die steeds een glimlach op haar lippen had”, staat er te lezen. “Ze was een toegewijde moeder, een zorgzame dochter, een geliefde zus en ze laat een leegte achter in het hart van zo vele mensen.”

Op 9 april zullen de zes kinderen en papa Nick Lindsey ten grave dragen.