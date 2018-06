Moeder van vluchteling die zich na vijf uitzichtloze jaren van het leven beroofde in Australisch opvangkamp haalt fel uit naar regering IB

Bron: The Guardian, Belga 1 De moeder van een Iraanse vluchteling die uit het leven stapte na jarenlang vastgehouden te zijn geweest in een door Australië geëxploiteerd detentiecentrum op het eiland Nauru, heeft fors uitgehaald naar de Australische regering vanwege zijn dood. Ook vraagt ze de overheid om toegang te krijgen tot zijn lichaam, dat nu in een vriezer wordt bewaard vlakbij de tent waar de moeder met haar andere zoontje leeft.

In een vernietigende brief, die vandaag gepubliceerd is op de website van de krant The Guardian, zegt Fazileh Mansour Beigi dat de Australische overheid haar bezorgdheid over de verslechterende toestand van haar zoon negeerde. De man, de 26-jarige Fariborz Karami, beroofde zichzelf twee weken geleden van het leven. Hij zat al vijf jaar vast in Nauru. "Vijf jaar lang heeft u mij en mijn kinderen in Nauru gevangen gehouden. Vijf jaar lang heeft u zijn atletische lichaam onder de dodelijke hitte gemarteld. Nu heeft u zijn lichaam in beslag genomen en houdt u hem in een ijskoude plek gevangen", schrijft de vrouw in het Farsi, de officiële taal van Iran.

"Mijn 26-jarige zoon blies zijn laatste adem uit in uw muffe tenten en sloot zijn mooie ogen voor uw gruwel, onrechtvaardigheid en walgelijke politiek" Fazileh Mansour Beigi

"Mijn 26-jarige zoon blies zijn laatste adem uit in uw muffe tenten en sloot zijn mooie ogen voor uw gruwel, onrechtvaardigheid en walgelijke politiek", schreef Beigi in de brief, gericht aan de Australische grenswacht. "Ik vertelde en schreef u dikwijls dat mijn zonen depressief en uitgeput waren. Help alsjeblieft een zieke en zwakke moeder, pleitte ik. Maar in plaats van steun, kreeg ik het antwoord dat ik maar terug naar mijn land moest keren als ik het niet kon verdragen."

Lichaam vrijgeven

"Ik weet dat uw geweld en wreedheid diepe wortels hebben en daartegen ben ik een machteloze vrouw", vervolgt ze woedend. "Als u niet een nieuw lijk naast mijn zoon wil leggen, geef me dan zo snel mogelijk toestemming om hem waar dan ook te mogen begraven als het maar niet in Nauru of Iran is."

Karami's lichaam wordt gekoeld bewaard in een container in het dententiecentrum, vlak bij de tent waar zijn familie leeft. Een uitermate respectloze situatie, vindt Beigi. "Bent u zelfs bang van onze dode lichamen? Haat je ons zozeer dat je bang bent van ons, levend of dood? Je toont nog steeds geen respect voor ons."

Echtgenote in hongerstaking

Vlak voor zijn dood, trouwde Karami nog met een vluchtelinge die hij in Nauru leerde kennen. De vrouw is volgens activisten in hongerstaking gegaan en slaapt naast de container waar het lichaam van haar echtgenoot ligt.

Karami's moeder wordt inmiddels 24 uur per dag in de gaten gehouden door de bewaking in het detentiecentrum. Intussen vreest ze voor het leven van haar andere zoon, de twaalfjarige Ali. Dokters ter plaatse zeggen dat de jongen om (mentale) gezondheidsredenen onmiddellijk van het eiland moeten worden gehaald.

In de detentiecentra van Nauru verblijven meer dan 900 vluchtelingen, onder wie 140 kinderen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

