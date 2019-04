Moeder van vermist meisje: “Je zou morgen je 12de verjaardag vieren, maar blijft voor altijd 5” ttr

06 april 2019

16u45

Bron: The Sun 0 Buitenland De Britse April Jones was amper vijf jaar oud toen ze zeven jaar geleden voor het laatst werd gezien in Machynlleth, in Wales. Hoewel het meisje nooit werd gevonden, werd Mark Bridger (53) veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op April. Wat er precies met het meisje is gebeurd, is nog altijd een groot vraagteken. April zou deze week haar twaalfde verjaardag vieren, zo schreef haar moeder op Facebook.

April Jones verdween op 1 oktober 2012 om 19 uur toen ze op straat speelde met een vriendinnetje. Plots stopte een terreinwagen met een man aan het stuur, zo verklaarde het kleine meisje aan de Britse politie. Hoewel het vriendinnetje riep dat April niet mocht weggaan, stapte April naar verluidt zonder tegenstribbelen in. “Het is in orde, ik ken hem”, zou April geroepen hebben.

Mark Bridger, een vage kennis van Aprils ouders, werd een dag na de verdwijning urenlang verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Hij beweerde toen dat hij het meisje “per ongeluk had aangereden met zijn Landrover”, en zo dronken was dat hij niet meer wist wat hij met het lichaam had gedaan. Speurders geloofden echter weinig van Bridgers verklaring. In zijn woning vonden ze messen en bloedsporen van het meisje.

Kinderporno

Bovendien was Bridger in het bezit van onder andere kinderpornografie en had hij foto’s van jonge meisjes uit de buurt op Facebook gezocht en gedownload. Justitie oordeelde dat er voldoende bewijs was om de man te beschuldigen voor ontvoering, moord en belemmering van de rechtsgang. Bridger werd in mei 2013 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Aprils verdwijning leidde tot een nooit geziene respons van de dorpsbewoners, die met honderden vrijwilligers naar haar hielpen zoeken in rivieren, heuvels en velden in het landelijke gebied. Het lichaam van het meisje werd echter nooit gevonden. De Britse politie gaat er vanuit dat het vermiste meisje niet meer in leven is.

“Morgen zou je twaalf jaar worden, maar je zal voor altijd vijf jaar oud blijven. Ik zal je nooit vergeten April”, zo schreef Aprils moeder Coral Jones deze week op Facebook. Op de dag van Aprils verjaardag, vier april, deelde de moeder een foto van haar verdwenen dochter. “Ik heb niet veel woorden momenteel. Je bent in mijn gedachten en ik brand een kaasje voor je”, klonk het.