Moeder van Syriëstrijder veroordeeld omdat ze zoon financieel steunde EB

21u28

Bron: DPA 0 REUTERS Een rechtbank in Parijs heeft vandaag een 43-jarige vrouw tot twee jaar cel veroordeeld omdat zij haar zoon, een Syriëganger, financieel was blijven steunen. Volgens de rechter komt dit neer op "steun aan het terrorisme". De vrouw gaat in beroep.

De zoon zou in Syrië omgekomen zijn, maar zeker is dat niet. Als "geradicaliseerde met een strafblad" had de jongeman geen toelating om Frankrijk te verlaten.