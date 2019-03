Moeder van schutter Christchurch reageert: “Totaal gedegouteerd door daden van mijn zoon” LH

18 maart 2019

12u19

Bron: The Daily Mail 1 Er zijn voor het eerst beelden opgedoken van de moeder en de zus van de schutter die vrijdag 50 moslims om het leven bracht bij twee aanslagen op moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Sharron Tarrant werd deze middag gefilmd door de Australische zender 9 News na een huiszoeking in haar woning in de stad Grafton in de Australische staat New South Wales. De krant The Daily Mail kon spreken met haar vriend Gerald Tory, die zegt bijzonder aangeslagen te zijn.

Tory zei dat zijn partner nog niet met haar zoon kon spreken sinds de schietpartijen gebeurd zijn. “We zijn beiden totaal verbouwereerd”, zegt hij. De vrouw wordt momenteel samen met haar dochter, Brentons zus, in een ‘safehouse’ op een geheime plaats opgevangen omdat de autoriteiten vrezen voor vergeldingsdaden. Ook na de huiszoeking werd Sharron Tarrant opnieuw naar die locatie gebracht. “Ik weet niet wanneer ze kan terugkeren naar huis, ze weet het zelf niet eens”, aldus Tory.

Toen haar zoon het vuur opende op de moskeegangers in Christchurch, was de moeder les aan het geven in de middelbare school van MacLean, op drie kwartier van haar woonplaats Grafton. Pas toen journalisten de school belden en collega’s haar uit haar klas konden halen, is ze het choquerende nieuws over het bloedbad te weten gekomen. “Ik werd op mijn werk opgebeld door Lauren, ze vertelde me: ‘Je moet meteen vertrekken en mama vinden, want er is iets vreselijk erg gebeurd”, legt Tory uit.

Ik leef mee met mijn partner. Ze is verbijsterd, ze is helemaal gedegouteerd Gerald Tory, vriend van Sharron Tarrant

De man liet ook weten dat de hele familie Tarrant haar medeleven betuigt aan de families van de 50 dodelijke slachtoffers. Hij zei dat Sharron niet van plan is om naar Nieuw-Zeeland te reizen om haar zoon te zien of om antwoorden te zoeken op het waarom achter zijn gruweldaden. “Het is verschrikkelijk, het is zielig. Ik ben helemaal verbouwereerd. Ik leef mee met mijn partner. Ze is verbijsterd, ze is helemaal gedegouteerd”, aldus Tory.

“Ik haat Brenton voor wat hij heeft gedaan. Ik voel mee met de families, er zijn veel onschuldige levens verloren gegaan. Ik zou graag naar Nieuw-Zeeland reizen en mijn armen om de rouwende families slaan”, zegt de aangeslagen man.

Dood van vader

Tory zei ook dat hij niet close was met de zoon van zijn partner was en dat ze elkaar maar een paar keer hadden ontmoet. Volgens hem was de dood van zijn vader Rodney in 2010, aan kanker, een keerpunt in Brentons leven. “Hij was nadien erg teruggetrokken. Ik zei hem meteen dat ik zijn vader niet kon vervangen, maar dat ik hem wel kon steunen als hij dat nodig had. Brenton is beginnen reizen om te vluchten en om na te denken over het leven.”

Ook in twee andere stadjes in New South Wales, Sandy Beach en Lawrence, werden huizen doorzocht, zo meldden verschillende media. Een van de woningen behoort toe aan Lauren Tarrant, de zus van de schutter.

Deze ochtend hebben zwaar bewapende antiterreuragenten een huiszoeking doorgevoerd in de woning van de dader in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin. Daar zou de schutter de voorbije twee jaar gewoond hebben en de aanslagen voorbereid hebben.