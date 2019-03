Moeder van ‘Mowgli-meisje’ (5) dat bevrijd werd uit appartement vol afval: “Ik voedde haar op in goede omstandigheden” LH

13 maart 2019

19u57

Bron: The Daily Mail 0 De moeder van het 5-jarige meisje dat afgelopen weekend bevrijd werd uit een appartement vol vuilnis in Moskou, heeft vanuit haar cel gereageerd op de beschuldigingen aan haar adres. De 47-jarige Irina Garashchenko vertelt dat ze haar dochtertje “in goede omstandigheden opvoedde” en het appartement “proper” had achtergelaten. Volgens buren had het kind de buitenwereld niet meer gezien sinds ze baby was.

De Russische Onderzoekscommissie, Ruslands belangrijkste onderzoeksinstantie, heeft de moeder van het meisje aangehouden en stelde meteen een strafrechtelijk onderzoek in op verdenking van ‘samenzwering tot moord’. Ze blijft ondertussen in voorlopige hechtenis.

De universitair geschoolde Garashchenko beweert dat iemand anders wilde “provoceren” door het appartement vol te proppen met vuilnis, plastic flessen en kapotgeslagen meubilair. Muren en plafonds zaten er ook onder de verfspatten. Elektriciteit en water waren er ook afgesloten. De hygiënische toestand was er zo erg dat de hulpverleners beschermende pakken moesten dragen om de woning te betreden.

“Ik weet niet wat er in de flat gebeurd is”, aldus de vrouw. “Ik beviel van haar toen ik 41 jaar was en gedurende vijf en een half jaar voedde ik haar op in goede omstandigheden en heb ik alles voor haar gedaan. Natuurlijk houd ik van haar. Ik zou haar nooit kunnen verlaten”, vertelde ze aan tv-zender NTV.

“Ingegroeide halsketting”

De afschuwelijke omstandigheden waarin het meisje geïdentificeerd als Lyuba werd aangetroffen, hebben de Russen diep geschokt. In de media wordt ze zelfs ‘Mowgli’ genoemd. In Lyuba’s hals bleek ook een ketting ingegroeid te zijn die moest verwijderd worden door dokters, zo bericht The Daily Mail, gebruikmakend van een foto van East2west News.

Volgens de Russische Kinderombudsvrouw lijkt het meisje niet te kunnen praten. “Elk stukje fruit of ander voedsel dat we haar aanbieden, wil ze eerst ruiken. Pas daarna neemt het ze in haar handen. Erg zorgwekkend om te zien”, verklaarde Anna Kuznetsova eerder tegenover Russische persbureaus. “Het meisje heeft ook niet geleerd in een bed te slapen, waardoor het bijzonder lastig voor ons is om haar in slaap te brengen.”

“Het meisje is zelfs bang voor water”, vervolgde de Kinderombudsman. “Je moet er niet aan denken wat er met het kind gebeurd zou zijn als niet was in gegrepen.” Kuznetsova bezocht het meisje onlangs in het ziekenhuis en op foto’s is ook te zien hoe de Kinderombudsvrouw met Lyuba aan het spelen is.

Ze ging niet naar de kleuterschool omdat ik haar zelf opvoedde. Ze kan communiceren, ze kan praten. Ik maak me zorgen zoals elke moeder Irina Garashchenko

De moeder zei tijdens haar verhoor door de Onderzoekscommissie dat ze haar dochtertje voor “korte periodes” moest achterlaten om naar haar werk te gaan. Nu beweert ze te werken voor een energiebedrijf en een financiële dienst. “Ik verdien geld, betaal alles, onderhoud haar, voed haar en ga zo maar door. Ze ging niet naar de kleuterschool omdat ik haar zelf opvoedde… Ze kan communiceren, ze kan praten. Ik maak me zorgen zoals elke moeder. Ik wil haar zien, haar knuffelen en kussen. Ik zal vechten voor mijn dochter.”

Naar grootmoeder

Maar buren zeggen dat ze het meisje niet gezien hadden sinds ze een baby was. Er was hen toen verteld dat het kind naar haar grootmoeder was gegaan. De echtgenoot van Irana zou toen gedeporteerd zijn naar Oekraïne.

“Helaas spreekt ze niet. Ze spreekt alleen losse lettergrepen uit”, aldus dokter Ismail Osmanov, die nu voor het meisje zorgt. “Toen we haar een mandarijntje aanboden, keek ze er lang en aandachtig naar. Toen ze proefde, glimlachte ze van geluk. Ze wist niet ook wat een douche is. Ze wil ook nog altijd niet een bad nemen.”