Moeder van migrant die samen met dochtertje verdronk: “Ik vind troost in idee dat ze in elkaars armen stierven” KVDS

27 juni 2019

09u09

Bron: AP 6 De moeder van de man die samen met zijn 23 maanden oude dochtertje verdronk toen hij de Rio Grande probeerde over te steken om de Verenigde Staten binnen te raken, heeft verteld dat ze het erg moeilijk vindt om naar de - intussen iconische - foto van hun aangespoelde lichamen te kijken. Maar ze vindt er ook troost in, zo zegt ze. “Ze stierven in elkaars armen.”

De foto van Óscar Alberto Martínez Ramírez (26) en de kleine Valeria ging gisteren de wereld rond. De man was samen met zijn vrouw Tania Vanessa Avalos (21) en hun dochtertje uit El Salvador vertrokken om in de Verenigde Staten een nieuw leven te beginnen. Ze waren al onderweg sinds begin april en toen aan de grens met de VS duidelijk werd dat ze ook daar nog een lange en onzekere wachttijd tegemoet gingen, besloot Ramírez zondagavond de Rio Grande over te zwemmen.

Paniek

Hij hielp eerst zijn dochtertje over, maar toen hij terugkeerde om zijn vrouw te helpen, rende het meisje in paniek het water in. Hij probeerde nog om haar te redden, maar de stroming was te sterk. Ze werden de volgende morgen gevonden. Een journaliste van de Mexicaanse krant La Jornada fotografeerde hun aangespoelde lichamen. Ramírez had zijn dochtertje in zijn T-shirt gestopt zodat hij haar niet kwijt zou raken en het meisje had haar arm om zijn nek geslagen.





“Het is vreselijk en schokkend, dat beeld”, vertelt Rosa Ramírez, moeder van Óscar en oma van Valeria aan persagentschap AP. “Tegelijk geeft het me een teder gevoel. Op geen enkel moment heeft hij haar losgelaten. Je kan zien hoe hij haar beschermde. Ze stierven in elkaars armen.” (lees hieronder verder)

Het gezin woonde samen met Rosa in San Martin, aan de rand van San Salvador. Haar zoon werkte in een pizzeria, zijn vrouw in een fastfoodrestaurant. Het koppel zou uit economische overwegingen de reis naar de VS aangevat hebben. “Ik zei nog tegen hem: ‘Zoon, ga niet. En als je het toch doet, laat dan het meisje bij mij.’ Maar hij antwoordde: ‘Nee, mama. Hoe kan je denken dat ik haar zou achterlaten.’”, aldus de oma. Nu voelt ze alleen nog “een leegte die niemand kan opvullen”.

Lichamen

Vandaag zouden de lichamen van Óscar en Valeria overgevlogen worden naar El Salvador. Tania was helemaal in shock volgens de immigratiedienst, die haar opving, en zal mee terugkeren met de lichamen van haar geliefden.

Lees ook: Valeria en haar papa symbool voor Amerikaanse vluchtelingencrisis? “Keerpunt zal het niet worden. Dat lukt iconische foto’s nooit”