Moeder van jongen (5) met Down in tranen nadat maar één iemand opdaagt voor zijn verjaardagsfeestje KVDS

11 september 2020

13u42 0 “Wat een vreselijke dag. Mijn hart is gebroken.” Met die woorden heeft een Amerikaanse vrouw een emotionele video op TikTok geplaatst waarin ze vertelt over het verjaardagsfeestje dat ze voor haar 5-jarige zoon met het Syndroom van Down organiseerde. Er daagde welgeteld één iemand op.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De video werd in drie dagen tijd al meer dan 7 miljoen keer bekeken en meer dan 65.000 mensen postten al een reactie. In tranen vertelt de vrouw – die haar naam niet noemt, maar op haar profielfoto afgebeeld staat met een man en twee kinderen – hoe ze voor de verjaardag van haar zoon een drive-by-feestje had georganiseerd. Vrienden konden langs hun huis rijden en haar kleine jongen een fijne verjaardag wensen. Er passeerde evenwel maar één iemand.

Pijn

“Dat is voor geen enkel kind leuk”, snikt ze. “Maar mijn zoon heeft het Syndroom van Down. En het deed pijn dat hij niet begreep wat er aan de hand was. Wat als hij het beseft? Wat als hij beseft dat hij met opzet wordt uitgesloten? Waarom?”





Daarop barst ze in huilen uit en zet ze de camera uit. Het filmpje leidde tot een stortvloed aan reacties van andere TikTok-gebruikers, die de vrouw een hart onder de riem wilden steken. “Dit is vreselijk voor deze arme mama. Wees betere ouders”, klonk het. En iemand anders zei: “Mijn hart breekt voor haar en voor hem. Mijn zonen worden deze maand vijf. Ik snap het. Het is het griezeligste wat er is als je kind gekwetst wordt en je daar helemaal niets aan kan doen.”

Ook lotgenoten steken de moeder een hart onder de riem. “Mijn twee kinderen met het Syndroom van Down (12 en 11) zijn nog nooit uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje, behalve dat van hun neefjes en dat was omdat het moest. Ik weet dat de kinderen in hun klas de afgelopen jaren naar heel wat feestjes geweest zijn. Ik snap het. En ik huil er vaak om.”

Lees ook: Fayah (7) zit elke dag 5 uur op de schoolbus: “Ze komt oververmoeid en met hoofdpijn thuis” (+)