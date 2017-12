Moeder van achtling: "Na die pornofilms stond ik op de rand van zelfmoord, maar nu heb ik eindelijk rust gevonden" Sven Van Malderen

Bron: Daily Mail 0 Getty Links: Nadya Suleman. Rechts: een foto van de achtling uit 2012. Nadya Suleman stond op de rand van zelfmoord. U kent haar allicht beter als 'Octomom', de bijnaam die ze van de media kreeg omdat ze in 2009 van een achtling bevallen was. De vrouw wist 'dankzij' haar beroemdheid rollen te versieren in pornofilms, maar die aanvaardde ze enkel uit financiële noodzaak. Inwendig stierf ze telkens een beetje meer. Nu Nadya haar leven weer enigszins op de rails heeft, wil ze een boodschap van hoop uitdragen. "Hopelijk zal mijn verhaal andere dames inspireren, hoeveel pijn het soms ook doet. Als je een bepaald doel voor ogen hebt, kan je alles bereiken."

"Elke dag werd ik wakker met een doods gevoel", vertelt Nadya aan de 'Daily Mail'. "Ik wilde niet meer leven. Ik voelde me geen mens meer, ik was enkel nog dat personage. 'Octomom' heeft mij en mijn familie bijna kapotgemaakt, ik wilde niet dat mijn kinderen me zo zouden herinneren. Ik moest dingen doen die ik eigenlijk niet wilde, maar ik had op dat moment geen andere keuze. Ik had zo'n schrik dat ik hen niet het leven zou kunnen geven dat ze verdienden. Toen ik definitief komaf maakte met dat verleden kwam er eindelijk een soort rust over mij."

Nadya had als werkloze al zes kinderen toen ze nóg eens een IVF-behandeling onderging. De komst van acht baby's leidde tot drastische maatregelen. Haar pornocarrière leverde haar uiteindelijk vier prijzen in de branche op, daarnaast werkte ze ook in stripclubs. "Ik zat heel diep. Ik slikte kalmeerpillen en die mixte ik dan met alcohol. Aan die combinatie is Whitney Houston ook gestorven. Ik wilde hier niet meer zijn, maar mijn kinderen waren er natuurlijk ook nog. Voor hen moest ik doorzetten."

'Je hoeft dit niet te doen'

De ommekeer kwam er toen een onbekende man haar in 2013 aansprak in een stripclub in Florida. "Hij kwam op mij afgelopen en keek me recht in de ogen. Hij nam mijn arm vast en zei tot vijf keer toe op gedecideerde toon: 'Je hoeft dit niet te doen'. Ik kon mijn tranen niet meer bedwingen en voelde me misselijk worden. Toen ik weer opkeek, was hij verdwenen. Net een engel. Vanaf dan besefte ik dat ik weer gezond moest worden. Mijn kinderen mochten niet achterblijven zonder mama."

Ook haar oudste kinderen -Elijah (16), Amerah (15), Joshua (13), Aiden (11) en de 10-jarige tweeling Calyssa en Caleb- werden stuk voor stuk via IVF geboren. De achtling -Makai, Josiah, Isaiah, Jonah, Maliyah, Jeremiah, Nariyah en Noah- wordt volgende maand negen jaar.

"Schuld van mijn management"

Nadya verhuisde met haar omvangrijke kroost naar Laguna Niguel, de plek in Californië waar ze zelf opgroeide. Drie jaar geleden werd ze nog schuldig bevonden aan fraude. "Maar dat was de schuld van mijn management. Het enige wat mij te verwijten viel, was dat ik wanhopig en goedgelovig was. Ik liet hen alle financiële zaken regelen, ik had het te druk met mijn kinderen. Gelukkig liep de zaak met een sisser af."

Nadya werkt nu deeltijds als consulente voor drugs- en alcoholpatiënten. Naar een partner is ze niet op zoek. "Mijn roeping was mama worden, ik ben zielsgelukkig tussen mijn kinderen. Ik wist op voorhand dat een sociaal leven er niet meer zou inzitten, maar dat vind ik niet erg. Ik ben toch niet sociaal."

De buik van Nadya was wel heel imposant.

"Onvolwassen en egoïstisch van mij"

Al vindt ze veertien stuks nu toch ook wel overdreven. "Ik wilde gewoon een hele hoop kinderen, dat was mijn missie. Over de gevolgen heb ik nooit nagedacht. Dat was stom, onvolwassen en egoïstisch van mij. Maar het is goed nu zoals het is, ik zou me geen ander leven kunnen voorstellen."

Natuurlijk blijft het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. "Ik leef van loonbriefje tot loonbriefje, elke dag opnieuw is het een strijd. Gelukkig bestaan er voedselbonnen en krijg ik soms nog iets van dat vreselijke pornogedoe. Zorgen maak ik me niet."

De achtling net na de geboorte.

Zwaar autistisch

De twaalfjarige Aiden is zwaar autistisch, maar ook die tegenslag heeft Nadya een plaats gegeven. "Hij heeft het verstand van een peuter van achttien maanden. Praten kan hij niet en hij zit nog constant in de pampers. Dat is een grote uitdaging, ja. Maar de andere kinderen gedragen zich als zijn beschermengel. Vooral met Makai is de band ongelooflijk sterk, hij volgt zijn broertje als zijn schaduw."

Aiden leverde haar de inspiratie om een boek te schrijven dat binnenkort misschien wel uitgebracht zal worden. "Het ging in eerste instantie over zijn handicap en de problemen die dat met zich meebrengt. Maar de achtling heeft de inhoud nog wat interessanter gemaakt. Het is een verhaal dat moet verteld worden. Hopelijk zullen veel vrouwen er kracht in vinden."

Wie vragen heeft over zelfdoding kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.