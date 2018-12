Moeder van 33-jarige vrouw uit Sint-Niklaas die werd neergestoken weer vrijgelaten, “geen sprake van misdrijf” Bas Bareman

29 december 2018

19u34

Bron: AD.nl 0 De 63-jarige moeder van de 33-jarige Leila H. uit Sint-Niklaas, die woensdag overleed op straat in de De Ruyterlaan in het Nederlandse Clinge, is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet haar niet langer als verdachte en gaat uit van zelfdoding. Voor het huis liggen meerdere bossen bloemen. Ze zijn mede neergelegd door buren uit de wijk die de familie willen steunen.

Woensdagnacht rond 3 uur raakte de 33-jarige vrouw zwaargewond door steken met een scherp voorwerp. Voor het huis van haar moeder aan de De Ruyterlaan zakte ze in elkaar. Haar moeder klopte in paniek bij meerdere huizen aan. Verschillende buren gingen naar buiten om haar hevig bloedende dochter te helpen. Tevergeefs, ze stierf aan haar verwondingen.

De moeder werd woensdag aangehouden als verdachte. Gisteren besloot de rechter-commissaris haar langer vast te houden voor onderzoek. Vandaag concludeert het OM dat daar geen reden meer voor is. Het zou gaan om zelfdoding. “Het is vervelend dat we in die omstandigheden de moeder hebben aangehouden, maar we moesten het zeker voor het onzekere nemen", zegt OM-woordvoerder Martine Pilaar.

Voor het huis liggen nu meerdere bossen bloemen. “Ik wil de familie zo een hart onder de riem steken", zegt buurtbewoner Jeanine van Dorsselaer. “Ik doe het voor dat meisje. Het is een vorm van meeleven. Als haar moeder terugkomt dan we gaan haar als buurt allemaal steunen. Op allerlei manieren. Ze stond voor 300 procent achter haar dochter.”

De buurt is er nog steeds van ontdaan. “Ik denk er de hele tijd aan. Ik word er 's nachts wakker van", zegt Van Dorsselaer. Ook François Claessens, die naast de moeder woont, denkt er vaak aan. Hij zag de tragedie ‘s nachts uit zijn raam. “Ik zag haar liggen op de grond. Haar moeder huilde en schreeuwde. Daarna probeerden zeker vier buren haar te reanimeren en kwam de politie, ambulance en brandweer.” De moeder werd in shock met de ambulance weggebracht. De buurvrouw die het slachtoffer reanimeerde is nog te veel van slag om erover te praten. “Het is allemaal niet te bevatten”, klinkt het. De politie heeft slachtofferhulp voor de buren ingeschakeld.

Depressie

Meerdere buren zeggen dat vrouw kampte met depressies en recent was opgenomen met psychische klachten. Ze woonde in Sint-Niklaas en maakt een scheiding door. Ze laat een zoontje (4) en dochtertje (7) achter. De kinderen waren geen getuige van het drama. “Het is echt heel heftig voor de familie en zeker voor haar kinderen. Haar moeder woonde hier al 32 jaar”, zegt buurvrouw Van der Geest. “Haar dochter groeide hier op en speelde met onze kinderen", vult Van Dorsselaer aan. “Het is zo onwerkelijk allemaal.”

De tragedie brengt bij Van Dorsselaer herinneringen naar boven van 1989. Een buurtgenoot werd in haar woning vermoord. “Soms denk je weleens, wat gebeurt er hier allemaal.” Drie jaar geleden kwam de straat opnieuw in het nieuws vanwege een woningoverval, waarbij twee jongens van 14 en 10 jaar oud werden vastgebonden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of chatten op www.zelfmoord1813.be.