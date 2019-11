Moeder uit populaire YouTube-reeks die haar kinderen mishandelde overleden jv

Bron: BuzzFeed News 4 Machelle Hobson is gisteren op 48-jarige leeftijd overleden. Hobson, uit Arizona, werd bekend door haar populaire YouTube-kanaal, waar haar zeven adoptiekinderen meespeelden in een veelbekeken filmpjesreeks. Maar achter de schermen mishandelde ze blijkbaar haar kroost. Hobson werd daarvoor aangeklaagd.

Hobson reef duizenden dollars binnen met de video’s van haar YouTube-soap ‘Fantastic Adventures’. Tot ze in maart aangehouden werd op verdenking van kindermishandeling. Haar volwassen dochter was zelf naar de politie gestapt om haar adoptiemoeder aan te geven. Machelle Hobson zou haar kinderen slagen, hen met pepperspray bewerken en hen dagenlang opsluiten in een kast. Agenten troffen de kinderen ondervoed en met zwarte wallen onder hun ogen aan.

Na veertien dagen cel verscheen Hobson plots voor de rechter in een rolstoel. Ze had een hersenletsel opgelopen in de gevangenis. Ze bleek niet langer in staat om terecht te staan, al geloofden de plaatselijke autoriteiten er vast in dat ze nog wel voldoende zou herstellen om zich te verantwoorden voor haar daden. Maar gisteren is Hobson overleden. De doodsoorzaak is niet meegedeeld.

Het YouTube-kanaal van Hobson had 800.000 abonnees. Ze postte er wekelijks nieuwe filmpjes op waarin haar zeven geadopteerde kinderen - van 3 tot 15 jaar oud en ook volwassenen - figureerden. Geregeld haalden de video’s miljoenen views. Maar de kinderen beweerden dat ze gestraft werden als ze hun tekst niet meer kenden. Ze mochten ook al jaren niet meer naar school gaan.

Volgens haar kinderen waren de straffen van Hobson sadistisch. Ze spoot pepperspray in de vagina van haar dochter en pitste het topje van het lid van haar zoon vaak tot bloedens toe.

Haar oudste zonen, Logan en Ryan Hackney, werden aanvankelijk eveneens beticht omdat ze de mishandelingen nooit hadden aangegeven, maar er werd uiteindelijk geen klacht tegen hen ingediend.