Moeder uit Florida krijgt in één jaar tijd twee keer een tweeling Bonne Kerstens

08 januari 2020

14u31

Bron: AD.nl 1 Het is dit jaar twee keer dubbel feest bij de familie Wolliston uit West Palm Beach. Moeder Alexzandria kreeg in 2019 twéé keer een tweeling, eentje in maart en eentje in december. Haar gynaecoloog was stomverbaasd. “De kans is groter dat je de loterij wint dan dat je twee keer een tweeling krijgt.”

In maart van dit jaar beviel Wolliston van haar eerste twee zoontjes: Mark en Malakhi. De twee gezonde kereltjes vroegen genoeg aandacht, dus was er voor vader en moeder geen enkele aanleiding om voor nog een kindje te gaan. Toch gebeurde het. In december kwamen vervolgens nog eens twee jongetjes ter wereld: Kaylen en Kaleb. Alle vier de baby's maken het goed.

This Florida woman gave birth to two sets of twins in one year. Doctors told her she had better chances of winning the lottery. https://t.co/NP4rbLcmcC pic.twitter.com/ls0dxjOwHG CNN(@ CNN) link

“Geschenk uit de hemel”

Wolliston wist niet dat het krijgen van tweelingen - dat vaak erfelijk is - bij haar in de familie zat. Maar na de geboorte van haar eerste twee zoontjes leerde ze via haar ouders dat allebei haar oma's een jongenstweeling hadden gekregen, die alle vier prematuur zijn overleden.



Tegen de regionale nieuwszender WPTV vertelt ze: “Deze baby's zijn een geschenk uit de hemel. Ik heb het gevoel dat mijn grootmoeders mij vanuit de hemel hun kindjes hebben geschonken. Zij zijn allebei twee jongenstweelingen verloren en ik krijg twee jongenstweelingen. Het heeft zo moeten zijn. Ik voel me erg gezegend.”

Tweelingloterij

Van de duizend baby’s die in de VS worden geboren, zijn er 32,6 een tweeling. De dokters van Alexzandria waren dan ook stomverbaasd dat zij in één jaar twee keer een tweeling kreeg. Volgens haar gynaecoloog had ze statistisch meer kans om dit jaar de landelijke loterij te winnen. Alexzandria geeft aan dat ze blij is met haar eigen jackpot door het winnen van ‘de tweelingloterij’.

Naast haar vier jongens heeft het gezin trouwens ook nog een dochtertje van drie. “Ik ben door haar gelukkig wel wat gewend”, zegt Alexzandria lachend. “Ze vroeg meer aandacht dan deze vier bij elkaar.” Dochterlief is gek op haar broertjes en probeert haar ouders al veel te helpen. Alexzandria laat weten dat ze niet van plan is haar bijzondere gezin nog verder uit te breiden.