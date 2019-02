Moeder treft verdrinkende tweeling in zwembad aan: 1 kind sterft, jongetje vecht nog voor zijn leven KVE

24 februari 2019

19u20

Bron: ABC 0 Vorig weekend belandde Demi Schroeder uit de Amerikaanse staat Texas in een onbeschrijflijke nachtmerrie. Ze trof haar tweejarige tweelingzoontjes in het zwembad aan, terwijl ze aan het verdrinken waren. Voor Noah liep het faliekant af, Levi vecht nog voor zijn leven.

Het drietal was op bezoek bij de grootmoeder van Schroeder in Cedar Creek nabij Austin toen het ondenkbare gebeurde.

“Toen ik zaterdagochtend wakker werd, merkte ik dat mijn kinderen zich niet in hun kamer bevonden”, zei de radeloze Amerikaanse vrouw. Haar tweelingzoontjes, Noah en Levi, waren verdwenen. In allerijl gingen Schroeder en haar grootmoeder op zoek naar de peuters.

“Opeens hoor ik mijn oma schreeuwen dat ze in het zwembad zijn. Ik ren vervolgens van de voortuin naar de achtertuin en zie nog hoe mijn grootmoeder mijn kinderen uit het zwembad aan het halen is,” vertelde ze terwijl ze in tranen uitbarstte.

De moeder belde onmiddellijk de hulpdiensten. Artsen probeerden beide kinderen te reanimeren. Schroeder vermoedt dat de jongetjes slechts enkele minuten in het zwembad waren toen het drama zich voltrok. Ze denkt dat Noah als eerste in het zwembad ging omdat hij enorm van water hield en dat Levi zijn broertje is gevolgd. Het hartje van Levi begon als eerste weer te kloppen. Beide peuters werden naar het ziekenhuis gebracht.

Maar op de spoedafdeling overleed Noah. Zijn organen werden afgestaan aan vijf verschillende mensen.

Kleine Levi is nog steeds aan het vechten voor zijn leven.