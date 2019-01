Moeder treft haar dochter Manuela (16) dood aan in stadspark onder hoopje takken. Politie arresteert Syrische vluchteling (19) wegens moord KVE

14 januari 2019

15u10

Bron: Oe24, Krone 0 Een Oostenrijkse moeder heeft een gruwelijke ontdekking gedaan. Toen haar dochter Manuela zaterdagnacht niet was thuisgekomen na een avondje uit, ging ze zelf de buurt uitkammen. Zondagmorgen ontdekte ze tot haar verbijstering het lichaam van het meisje onder een hoopje takken en bladeren in een stadspark in Wiener Neustadt op 40 km van hoofdstad Wenen . De politie heeft ondertussen haar Syrische ex-vriend aangehouden wegens moord. De jongeman heeft de feiten bekend.

Manuela K. (16) had een knipperlichtrelatie met Yazan A. (19), een erkende Syrische vluchteling die in 2014 als minderjarige naar Oostenrijk was gekomen via gezinshereniging. Recent waren ze uit elkaar gegaan. Zaterdagavond had het meisje nog eens afgesproken met haar (ex-)vriend. De Syriër had beloofd om haar na het uitje thuis te brengen, maar dat gebeurde niet.

Toen Manuela maar niet thuiskwam, sloeg haar familie alarm bij de politie. Ouders en kennissen besloten meteen naar haar op zoek te gaan. Zondagmorgen rond 10 uur gebeurde dan het ondenkbare. De moeder vond haar vermoorde dochter in het nabijgelegen stadspark in Wiener Neustadt. Het lichaam was weggemoffeld onder takken en bladeren. Vermoedelijk werd het meisje gewurgd. De resultaten van de autopsie worden later verwacht.

Meteen na de schokkende ontdekking verspreidde de politie een foto van de vermeende dader. Deze morgen konden agenten hem in de boeien slaan.

Vandaag maakten Oostenrijkse media bekend dat de vluchteling al in 2017 en 2018 voor de rechtbank was moeten verschijnen wegens slagen en verwondingen. Hij kreeg telkens een geldboete. Omdat de feiten niet zwaarwichtig genoeg waren, kon hij niet het land worden uitgezet door de autoriteiten. Dat kan enkel na een gewapende overval, verkrachting of moord.

De verdachte heeft ondertussen bekend dat hij Manuela heeft omgebracht zonder verder in detail te treden.

Na de arrestatie van Yazan A. op verdenking van moord kan de Dienst Vreemdelingenzaken nu wel een onderzoek starten voor de intrekking van zijn verblijfsvergunning.