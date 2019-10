Moeder toont wat heroïne met haar zoon deed in confronterende Facebookpost AW

12 oktober 2019

20u11 26 “Het gezicht van heroïne en meth”, schrijft Jennifer Salfen-Tracy in een Facebookpost. Bij haar bericht plaatst de Amerikaanse vrouw twee foto’s van haar zoon: op de ene foto ziet hij er opgewekt en kerngezond uit, op de tweede foto, die zeven maanden later werd gemaakt, staat diezelfde zoon uitgemergeld afgebeeld, met een wrange blik op zijn gezicht en bloeddoorlopen ogen.

“Mijn oudste zoon (Cody Bishop, red.) lijdt aan een verslaving”, schrijft Jennifer Salfen-Tracy. Door de schrikwekkende transformatie te delen, wil de Amerikaanse moeder anderen aansporen om hun leed te delen. “Ik heb geleerd dat veel personen en families met dezelfde hartpijn worstelen, maar er niet over praten.” Dat is volgens haar problematisch.

Maar nog erger: de moeder heeft geen idee waar haar drugsverslaafde zoon momenteel uithangt. “Hij is dakloos in Las Vegas en ik heb al enkele weken niets meer van hem gehoord”. “Horen dat het slecht met hem gaat is erg, maar niets horen is nog veel erger”, aldus de moeder van Cody. “Als je dit ziet, bel ons dan Cody”, besluit ze haar bericht.

Intussen gaat het bericht viraal, werd het maar liefst 56.000 keer gedeeld en ontving het 53.000 likes.

In reacties laat de moeder weten dankbaar te zijn voor de vele steunbetuigingen. Ook laat ze weten dat mensen die Cody zien en willen helpen, niet zomaar op hem af moeten stappen. “We willen niet dat hij in angst wegvlucht.’’ Ze laat weten dat ze in contact staat met hulpverleners die weten wat ze moeten doen als haar zoon wordt teruggevonden.