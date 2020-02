Moeder terrorist verbijsterd door aanval van “aardige zoon”, nochtans stond hij in top 5 van gevaarlijkste jihadi’s Karen Van Eyken

03 februari 2020

17u14

Bron: Sky News, Daily Mail, The Sun, Belga 1 Toen Haleema Khan (41) vernam dat er in Zuid-Londen een terroristische aanval had plaatsgevonden, bekroop haar het enge gevoel dat haar zoon verantwoordelijk was. Nochtans had hij haar een paar uur eerder nog gebeld en gevraagd om voor hem een maaltijd te bereiden. De vrouw verspreidde enkele jeugdfoto’s van haar “aardige zoon” en vertelde dat ze geloofde dat Sudesh Amman was geradicaliseerd in de gevangenis. Volgens de inlichtingendiensten stond de jongeman in de top 5 van gevaarlijkste jihadi’s op Britse bodem. Toch kwam hij vervroegd vrij en ondanks het feit dat hij onder actieve politiebewaking stond, kon hij toeslaan met een mes en twee slachtoffers maken.

Sudesh Amman haalde zondag met zijn mes meedogenloos uit in een winkelstraat in Streatham. Een van de slachtoffers, een mannelijke veertiger, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet meer in levensgevaar. Een tweede slachtoffer, een vrouwelijke vijftigplusser, mocht na verzorging het ziekenhuis verlaten. Een vrouwelijke passant liep lichte verwondingen op door rondvliegend glas, afkomstig van een ruit die sneuvelde door een politiekogel. De dader met nepbomgordel rond het lichaam, werd snel uitgeschakeld door agenten in burger.

Haleema Khan vertelde aan Sky News dat ze zich realiseerde dat haar zoon was doodgeschoten toen ze beelden zag waarin hij bloedend op de grond lag in een winkelstraat in Streatham. De moeder van zes kinderen was verbijsterd over de mesaanval van haar zoon en zei dat hij ervan droomde om aan de slag te gaan in het domein van de biomedische wetenschappen.

Maar in december 2018, hij was dan nog maar zeventien jaar, werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens het bezit en de verspreiding van terroristisch materiaal.

Hij kwam vorige maand ‘automatisch’ vrij nadat hij nog niet de helft van zijn driejarige celstraf had uitgezeten. De door messen geobsedeerde jongeman fantaseerde over het uitvoeren van een terreuraanval met een mes of met zuur en deelde ook propaganda van al-Qaeda en IS in een WhatsApp-groep die door zijn familie werd gebruikt.

Onder actieve politiebewaking

De Britse politie hield de jongeman na zijn vrijlating in de gaten omdat de vrees bestond dat hij nog steeds zeer radicaal was. Volgens de inlichtingendiensten stond de jongeman in de top 5 van gevaarlijkste jihadi’s op Britse bodem. Hij stond ten tijde van de mesaanval onder actieve politiebewaking. Dat zou verklaren hoe het mogelijk was dat agenten in burger zo snel na het eerste signaal van een aanvaller met een groot mes ter plekke waren en nog veel erger konden voorkomen.

Khan, die afkomstig is uit Sri Lanka, vertelde dat ze enkele uren voor de aanval nog met haar zoon sprak en dat hij “normaal” leek. Hij vroeg haar om een maaltijd te bereiden. Maar terwijl ze vocht tegen de tranen zei ze dat ze meteen het gevoel kreeg dat haar tienerzoon verantwoordelijk was voor de gruweldaad omdat het in Zuid-Londen was gebeurd, de plek waar haar hij verbleef nadat hij onder voorwaarden was vrijgekomen.

Een familielid vertelde aan Daily Mail: “Haleema walgt van wat hij heeft gedaan en zijn overtuigingen, maar ze is een moeder en heeft een zoon verloren, dus ze is erg overstuur en verdrietig.”

Volgens Khan raakte haar tienerzoon geradicaliseerd door het bekijken van onlinepropaganda en werd zijn visie nog radicaler tijdens zijn verblijf in de gevangenis.

“Hij bekeek dingen online die hem hersenspoelden. Hij was een beleefde, aardige, lieve jongen. Hij glimlachte altijd.” De vrouw wil hem zo snel mogelijk begraven, maar zijn lichaam is nog niet vrijgegeven.

“Ik ben zo van streek, hij was amper 20 jaar oud.”

Johnson geeft toe: “VK deradicaliseert zeer weinig opgesloten terroristen

De Britse premier Boris Johnson heeft moeten toegeven dat Groot-Brittannië “zeer weinig” opgesloten islamistische terroristen deradicaliseert. De aanslag van Sudesh Amman - een veroordeelde terrorist - enkele dagen na zijn vrijlating, deed het politieke debat hierover fel oplaaien.

Johnson beloofde de regels voor automatische vrijlating van veroordeelde terroristen na afloop van hun gevangenisstraf aan te passen. Maar hij moest dus toegeven dat hun herstel in de gevangenis “zeer moeilijk” verloopt. “De successen zijn echt zeer zeldzaam”, zei Johnson. “We moeten erover nadenken hoe we daarmee omgaan in ons strafrechtelijk systeem.”

De oppositie bekritiseerde de regering omdat die gesnoeid heeft in het aantal politieagenten het voorbije decennium. Ook neemt ze het de regering kwalijk dat er onvoldoende wettelijke controle is voor veroordeelde terroristen.