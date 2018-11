Moeder stopt op vraag van haar dochter na 9 jaar met borstvoeding mvdb

10 november 2018

20u10

Bron: The Sun - The Daily Record 0 Een Engelse mama geeft sinds twee maanden haar negenjarige dochter niet langer de borst. Sharon Spink (50) stemde in met de vraag van dochter Charlotte om het zogen te stoppen. Als het aan de moeder zelf had gelegen, had ze de voeding voortgezet, verklaarde ze aan Britse kranten.

Sharon is een voorstander van ‘attachment parenting’ waarbij de moeder zolang als gewenst borstvoeding geeft, ook al is het kind al een kleuter of ouder. De moeder van vier kinderen werd al eerder in de Britse pers opgevoerd en kreeg toen beschuldigingen van kindermishandeling over zich. Een enkeling sprak zelfs over pedofilie. De Engelse trekt zich niets aan van de kritiek. Ze gaat er prat op dat het zogen haar dochter comfort en een betere gezondheid heeft opgeleverd. Tussen hen is een erg innige band ontstaan, volgens Sharon door de jarenlange borstvoeding. Ze was vastbesloten om haar jongste dochter borstvoeding te geven, temeer omdat dit niet lukte bij haar drie oudere kinderen.

De borstvoeding ging normaal worden afgerond op de tiende verjaardag van Charlotte, in april 2019. Ze gaf haar mama twee maanden geleden te kennen al eerder te willen stoppen de moedermelk te drinken. Sharon heeft daar vrede mee. Charlotte kreeg tot haar vijfde de borstvoeding in het openbaar, daarna enkel thuis. Met haar vriendinnetjes op school praatte ze er niet echt over.

De Wereldgezondheidsorganisaties raadt exclusieve borstvoeding tot zes maanden aan, daarna zouden mama’s dit best tot het tweede levensjaar moeten volhouden. Dit in combinatie met gezonde voeding.

Sharon is dan wel zelf gestopt met zogen, in de toekomst wil ze andere mama’s bijstaan als borstvoedingsconsulente. “In veel landen is het volkomen normaal om oudere kinderen borstvoeding te geven. Ik heb het gevoel dat mijn lichaam doet wat het hoort te doen. Dit is nu eenmaal waar borsten voor bedoeld zijn”, besluit ze.

Sharon Spink admitted she will miss breastfeeding schoolgirl Charlotte https://t.co/kw5oJCWLlO The Daily Record(@ Daily_Record) link