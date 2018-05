Moeder slachtoffer Texas: "Schutter had het op mijn dochter voorzien"

20 mei 2018

05u10

Bron: AD.nl

De moeder van een van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij op de Santa Fe High School in de Amerikaanse staat Texas zegt dat de schutter het op haar zestienjarige dochter gemunt had.

Volgens Sadie Rodriguez maakte Dimitrios Pagourtzis, de 17-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte waarbij tien doden en dertien gewonden vielen, de afgelopen maanden regelmatig avances richting haar dochter Shani. Volgens haar was de jongen een ex-vriendje van Shani's beste vriendin.

"Hij bleef zich maar opdringen aan Shani en ze zei hem telkens dat ze er niet van gediend was. Maar zijn avances werden steeds agressiever", zegt Rodriguez.

In de week voorafgaand aan de schietpartij zou haar dochter hem nog eens duidelijk hebben gezegd dat hij moest stoppen en hem 'in de klas belachelijk hebben gemaakt', zegt Rodriguez, die haar dochter omschrijft als 'verlegen en lief' en met een passie voor videospelletjes.

Verklaring familie

De familie van de schutter liet in een verklaring via een advocatenkantoor weten "verdrietig en onthutst" te zijn. "We zijn net zo geschokt en verbijsterd als ieder ander. We zijn dankbaar voor wat zijn medeleerlingen hebben gezegd, dat Dimitrios een slimme, lieve jongen was. We weten nog niet precies wat er is gebeurd, maar wat we uit de media hebben vernomen strookt niet met de jongen van wie we houden. Wij wachten de uitkomst van het onderzoek af voordat we verder commentaar geven."