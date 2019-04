Moeder slaakt noodkreet nadat zoon (13) stierf aan xtc: “Vind de dealer die de drugs aan mijn jongen heeft verkocht” Karen Van Eyken

15 april 2019

10u51

Bron: The Mirror 1 Een moeder uit Wales heeft de politie wanhopig gesmeekt om de drugsdealer te vinden die xtc-pillen gaf aan haar zoon. De dertienjarige Carson Price vond afgelopen vrijdagavond de dood in een park na het nemen van drugs.

De jongen was aan het ravotten in het Ystrad Mynach park nabij Caerphilly in Zuid-Wales toen hij in elkaar zakte nadat hij een pilletje had ingenomen. Zijn gelaat was blauw aangelopen. Mensen die op dat moment hun hond aan het uitlaten waren, probeerden Carson te reanimeren. Agenten van een politiekantoor 300 meter verderop, snelden ter plaatse. De tiener werd nog naar het hospitaal gebracht maar daar kon enkel zijn dood worden vastgesteld.

Vrienden en klasgenoten legden tijdens het weekend bloemen neer op de plek waar Carson stierf. “Ik wist dat hij wat pilletjes had toen we in het park aan het ravotten waren. We waren even naar de winkel gegaan toen een van zijn vrienden naar ons kwam gelopen met de boodschap dat hij onwel was geworden”, zei een vriend aan The Mirror. “Toen we bij de ambulance kwamen, was hij al gestorven.”

Zijn vrienden vertelden dat Carson al een tijdje met drugs aan het experimenteren was en dat ze hadden geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen.

“Hij was zo blij dat het paasvakantie was en dat we twee weken niet naar school hoefden”, zei een meisje in tranen. “Hij was zo lief en vriendelijk. We wisten allemaal dat hij drugs nam want hij toonde de pillen aan ons.”

“Mijn leven is geruïneerd”

De moeder van Carson, Tatum Price, was te aangeslagen om met de pers te praten. Op Facebook postte ze een pakkende smeekbede: “Alstublieft, vind de persoon die de drugs aan mijn zoon heeft verkocht - mijn leven is geruïneerd.”

Ondertussen heeft de lokale politie een onderzoek geopend. “Het onderzoek zit nog in de beginfase”, verklaarde speurder Sam Payne. “We wachten het autopsierapport af om de exacte doodsoorzaak te bepalen.”

De politie heeft alvast een oproep gelanceerd om getuigen te vinden, maar er zijn nog geen arrestaties verricht.