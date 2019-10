Moeder schrikt zich een ongeluk: inbreekster maakt badje klaar voor zoontje (2) mvdb

21 oktober 2019

07u10

Bron: WCMH-TV 0 Een Amerikaanse moeder heeft bij het ontwaken een beangstigend voorval meegemaakt: haar tweejarig zoontje was door een onbekende vrouw uit zijn bedje gehaald en kreeg een badje.

Het incident gebeurde woensdagochtend vroeg in Columbus, de grootste stad in Ohio. “Ik stond op en zag in de badkamer hoe een vrouw voorovergebogen stond voor het volgelopen bad waar mijn zoontje in zat”, verklaarde mama Areica Hill aan de lokale tv-zender WCMH-TV.



Hill kon de vrouw wegduwen en riep het uit. Haar vriend kwam toegelopen en kon de inbreekster in bedwang houden totdat de politie toekwam. Het zoontje bleef ongedeerd.



De indringster is geïdentificeerd als de 22-jarige Elizabeth Hixon. Ze kreeg handboeien om en is aangeklaagd voor inbraak. Ze mocht beschikken nadat haar familie een borgsom had betaald. De moeder van Hixon verklaarde aan WCMH-TV dat haar dochter “goeie bedoelingen had”.