Moeder redt leven van eigen dochtertje nadat aap flat binnendringt en kinderen aanvalt kg

19 november 2018

11u45

Bron: Daily Mail, G1 0 Door snel in te grijpen, kon Luciana Balardim (27) het leven van haar dochtertje redden, nadat een grote brulaap plots binnendrong in hun appartement in de Braziliaanse stad Curitiba. De aap beet zich meteen vast in haar jongste dochter, Julia, amper 21 maanden oud, en weigerde het kind los te laten. De peuter verblijft nog steeds in het ziekenhuis.

Julia en haar oudere zusje, Luisa (7) zaten rustig televisie te kijken in de woonkamer, terwijl moeder Luciana zich bezighield in de keuken. Het gezin werd opgeschrikt toen een grote brulaap plots de woning binnendrong via het balkon. Wellicht was het dier op zoek naar eten en slaagde hij erin de glazen schuifdeur open te duwen.



De aap viel meteen de jonge meisjes aan, en stortte zich eerst op Julia, die in een kinderstoel vastzat. Hij klemde zijn kaken rond haar hoofdje. Moeder Luciana, die vanuit de keuken was toegesneld, probeerde het beest van haar dochter te trekken.



Vader Fernando (29) was niet thuis tijdens de aanval, maar vertelde later aan de lokale pers dat de aap bijna niet te stoppen was. “Mijn vrouw vocht met al haar kracht om de aap van Julia te krijgen, maar hij wilde niet loslaten en bleef zich op haar gooien.” Uiteindelijk kon de vrouw het dier met een ruk lostrekken en gooide ze hem uit het raam.

Bijtwonden

De vrouw hield aan de aanval enkel een paar diepe schrammen over. Haar dochtertje was er erger aan toe. Het meisje liep onder andere ernstige bijtwonden op aan haar hoofd. Eén wonde was zo diep dat een stukje van haar schedel zichtbaar was.



“Als Luciana niet snel had gehandeld, zou de aap ons kind gedood hebben”, aldus de vader. Het meisje verblijft vijf dagen na de aanval nog altijd in het ziekenhuis en heeft wellicht plastische chirurgie nodig.

Regenwoud

Het appartementsgebouw bevindt zich vlakbij het regenwoud, waardoor de brulaap in zijn zoektocht naar eten al snel in bewoond gebied verzeild geraakte. Buurtbewoners lieten enkele maanden geleden al weten dat ze een grote aap zagen rondzwerven. Het dier werd na de aanval bovendien gefilmd, terwijl het op het balkon klauterde van een ander appartement. Ook daar probeerde hij de schuifdeuren open te duwen.



Volgens de toezichthouder van het flatgebouw zouden de lokale autoriteiten al zijn ingelicht voor de aanval plaatsvond, maar werd het dier nog niet gevangen. De bewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden en de aap niet te voeren.