Moeder post video van leerkracht die haar zoon (9) met autisme door schoolgangen sleurt: "Zijn pols was gebroken"

09 januari 2019

13u50

De moeder van een 9-jarige jongen met autisme uit de Amerikaanse staat Kentucky postte een filmpje op Facebook waarin te zien is hoe een leerkracht haar oogappel door de schoolgangen sleurt. Het incident gebeurde in oktober, maar de Amerikaanse kreeg de beelden pas afgelopen zondag in handen. "Zijn pols was zelfs gebroken en zijn schoenen waren kapot", aldus de moeder van het jongetje.

Angel Nelson kreeg van de directrice van Wurtland Elementary School op 24 oktober te horen dat haar 9-jarige zoon met autisme “onhandelbaar” was. De moeder, die na het telefoontje onmiddellijk naar de school reed, trof haar zoon in tranen aan. De jongen wilde aanvankelijk niet vertellen wat er was gebeurd, maar na aandringen van zijn moeder deed hij uiteindelijk toch zijn verhaal.

Aandringen

“Mijn zoon maakte samen met de andere leerlingen een taak in de klas. Hij kon zich niet langer concentreren, maar de leerkracht drong verschillende keren aan om toch door te gaan. Mijn zoon heeft autisme, kampt met angstaanvallen en kan zich moeilijk uitdrukken. Hij kon vermoedelijk de druk niet langer aan en kreeg een aanval, waarna de leerkracht hem bij zijn pols greep en door de gangen sleurde”, zegt Nelson aan NBC News.

“Als je kind op school is, dan veronderstel je dat het veilig is”, aldus de moeder van het jongetje. “Je verwacht niet dat een leerkracht zo gewelddadig optreedt. Zijn pols was gebroken en zijn schoenen waren stuk”, gaat ze verder.

De leerkracht moest zich na een klacht van de moeder verantwoorden voor een tuchtcommissie, zo bericht CNN vandaag. Tijdens het gesprek zei ze naar verluidt “dat de jongen het leuk vond om door de gang te glijden”. Volgens de vrouw was het de enige manier om het kind te kalmeren.

Ontslag

Nelson eiste sinds het incident het ontslag van de leerkracht, maar dat gebeurde tot haar grote frustratie al die tijd niet. Tot maandag, een dag nadat ze het filmpje op sociale media postte. De directrice van de school liet toen in een persbericht weten dat de leerkracht niet langer welkom was op Wurtland Elementary School. “Het is onaanvaardbaar wat ze deed”, klonk het.

De Amerikaanse moeder stuurde haar zoon intussen naar een andere school, zo zegt ze aan USA Today. “Toch wilde ik de beelden delen. Zo hoop ik dat zoiets in de toekomst niet meer zal gebeuren”.