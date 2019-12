Moeder ontvangt snapchat-filmpje van de moordenaar van haar zoon, gefilmd vanuit zijn cel: “Hij maakt mijn zoon belachelijk” Sebastiaan Quekel

18 december 2019

13u30

Bron: AD.nl 0 Een veroordeelde moordenaar heeft in Engeland voor opschudding gezorgd doordat hij vanuit zijn gevangeniscel een snapchat-video kon sturen naar de nabestaanden van de jongen die hij in 2016 vermoord had. De 22-jarige crimineel Ali Zahawy wacht nu mogelijk een nog zwaardere gevangenisstraf.

Ali Zahawy zit een levenslange gevangenisstraf uit in de gevangenis van Belmarsh voor de moord op Andre Aderemi (19), die in Croydon in het zuiden van Londen door een groep jongeren zwaar werd mishandeld. Het slachtoffer werd neergestoken, geschopt en geslagen met een metalen paal. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De brute moord op klaarlichte dag sloeg in het zuiden van Londen in als een bom en resulteerde in een hevige strijd tussen twee rivaliserende vriendengroepen, met veel geweldplegingen en uit de hand gelopen vechtpartijen als gevolg.

Scheldpartij

Zahawy kan met goed gedrag eventueel na 22 jaar vrijkomen, maar door het sturen van de video lijkt die optie nu verkeken. In de video, in handen van de BBC, maakt de jongen een verwarde indruk. Hij laat weten nog steeds opgesloten te zitten, maar zegt ook dat het nog erger met hem had kunnen aflopen. “Ik had dood kunnen zijn”, vertelt hij, waarmee hij zijn slachtoffer lijkt te willen bespotten.

Daarna vuurt de twintiger volgens de BBC een scheldkanonnade op de nabestaanden af. Het is niet duidelijk hoe Zahawy in het bezit kon komen van een smartphone en kon gebruikmaken van een internetverbinding. De moeder van de vermoorde Andre Aderemi reageert vol verbijstering.

Ali Zahawy jailed in 2017 for a ferocious murder in Croydon now faces longer behind bars after being caught sending a Snapchat from prison appearing to “mock” the victim he killedhttps://t.co/yKkDHK9NwM Thomas Mackintosh(@ T_Mackintosh) link

Woest

“Ik was in het begin echt woest door de inhoud van het filmpje. Het voelde alsof hij mijn zoon belachelijk maakte. Daarna werd ik erg verdrietig. Waarom zie ik het gezicht van deze man, en niet die van mijn zoon? Het voelde heel frustrerend.”

De video onderstreept voor de nabestaanden dat Zahawy professionele hulp nodig heeft. “Ik ben er geen fan van om mensen op te sluiten en vervolgens de sleutel weg te gooien. Maar er moet wel een revalidatietraject beschikbaar zijn en er moeten sancties komen tegen dit soort overtredingen”, aldus de moeder, die tevens oproept voor betere bescherming voor de families van slachtoffers.

Verdriet

De gevangenis verontschuldigt zich tegenover de nabestaanden voor het verdriet dat de video heeft veroorzaakt. “We doorzoeken de gevangenis en nemen disciplinaire maatregelen tegen Zahawy. We investeren extra geld in het beveiligen van de gevangenis. Iedereen die voortaan met een mobiele telefoon in de cel wordt gevonden, verdwijnt langer achter de tralies.”