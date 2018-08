Moeder Nicky Verstappen: "Twintig jaar moeten wachten, maar we hebben hem. Nu hopen dat hij gaat praten"

27 augustus 2018

Bron: VTM Nieuws 0 De familie van de vermoorde Nicky Verstappen reageert opgelucht na de aanhouding van de verdachte, Jos Brech. "Twintig jaar hebben we moeten wachten, maar we hebben hem", zegt moeder Bertie Verstappen aan de telefoon. "Vorige week waren we al ontzettend blij omdat we wisten wie het was, we hadden een gezicht. Maar dit slaat alles, we hebben hem."

"Dit is zo onwerkelijk allemaal. We hebben twintig jaar moeten wachten op dit", zegt de mama van Nicky Verstappen nog. De familie hoopt dat Brech nu meer duidelijkheid schept over wat er gebeurd is. "Het is nu maar hopen dat hij gaat praten, zodat we meer te weten komen en een antwoord krijgen op onze vragen", voegt de moeder daar nog aan toe.

Bertie Verstappen is iedereen enorm dankbaar die geholpen heeft met het zoeken. "Ik durf geen namen te noemen, dan ben ik bang dat ik iemand vergeet, maar al die mensen die DNA hebben afgestaan, die hebben rondgekeken, hebben gebeld. Ik ben ze zo ontzettend dankbaar. We hebben hem!"

Tip van getuige

De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen.

Door goede en snelle samenwerking met de Spaanse politie kon Brech worden aangehouden. Hij werd “zo’n 50 à 60 kilometer” van de Spaanse stad Barcelona in een veld bij de kraag gevat door de Spaanse politie. “Hij woonde afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met andere dakloze mensen”, zegt Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat. Hij en de familie werden gisteren ingelicht over de aanhouding van Jos Brech.