Moeder mag nu toch VS binnen om stervende zoon (2) nog één keer in haar armen te houden, ondanks inreisverbod KVDS

18 december 2018

21u47

Bron: CNN, The Washington Post, The Guardian 0 Gisteren ging de emotionele oproep van een vader viraal. Die stelde alles in het werk om zijn stervende zoontje te verenigen met zijn moeder. De kleine Abdullah Hassan (2) lijdt aan een hersenaandoening en zijn toestand gaat snel achteruit. Zijn moeder is echter een Jemenitische die in Egypte woont en mocht de Verenigde Staten niet in door het inreisverbod van president Donald Trump. Maar nu heeft de vrouw alsnog een visum gekregen. “Dit is de mooiste dag van mijn leven”, zegt vader Ali.

Abdullah ligt momenteel aan een beademingsmachine in het Benioff Children’s Hospital in Oakland bij San Francisco. Zijn vader bracht hem enkele maanden geleden naar de VS voor medische hulp. Zowel hij als zijn zoon hebben de Amerikaanse nationaliteit. In tegenstelling tot zijn vrouw.

Kussen

“Mijn zoon heeft zijn moeder nodig”, aldus Ali Hassan (22) bij de Amerikaanse nieuwszender CNN. “Mijn vrouw belt me elke dag en zegt dat ze hem in haar armen wil houden en wil kussen. Hij heeft niet lang meer te leven.”



De man probeerde bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken via een versneld proces een humanitair visum voor zijn vrouw te krijgen, zodat ze haar zoon nog een laatste keer kon zien. Met succes, want de moeder van Abdullah mag nu uitzonderlijk het land binnen.



Het ziekenhuis leeft mee met de familie. “We steunen het verlangen van de familie om samen te zijn in de laatste dagen van Abdullah”, klinkt het in een verklaring. “In de tussentijd doen we alles om het de jongen zo comfortabel mogelijk te maken en zijn familie door deze moeilijke tijd te helpen.”

Het inreisverbod van Trump verbiedt inwoners van zeven landen – waaronder Jemen – om de Verenigde Staten nog binnen te komen. Maar het verbod is niet absoluut.

Uitzondering

Democratisch congreslid Barbara Lee nam de zaak op zich en zorgde ervoor dat de mama van Abdullah alsnog een visum kreeg. “Deze zaak bewijst hoe onmenselijk en on-Amerikaans dit inreisverbod is”, aldus Lee. In een emotionele tweet liet ze maandag al weten hoe ze over de zaak dacht.

I am working hard to reunite Shaima Swileh with her son before it’s too late. As a member of Congress, and a mother myself, the cruelty of barring a mother from reuniting with a sick child takes my breath away. This travel ban is inhumane and un-American.https://t.co/7yJ5zifCrJ Rep. Barbara Lee(@ RepBarbaraLee) link

Buitenlandse zaken kan een uitzondering toestaan als het visum “het nationaal belang dient, als de aanvrager geen gevaar vormt voor de nationale veiligheid en als het weigeren van een visum onbillijk lijden zou veroorzaken”. De familie Hassan voldoet aan die criteria en de moeder krijgt nu alsnog een visum, ze komt vandaag nog aan in de VS. “Zo kunnen we waardig rouwen”, besluit vader Ali.