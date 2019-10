Moeder liet iedereen geloven dat Olivia (7) ongeneeslijk ziek was, nu staat ze terecht voor moord Sven Van Malderen

22 oktober 2019

18u44

Bron: Washington Post 0 Altijd in een rolstoel, kansloos zonder sondevoeding. Wie Olivia Gant zág, geloofde onmiddellijk dat ze ongeneeslijk ziek was. Een hersentumor sinds ze dertien maanden oud was, bazuinde haar moeder Kelly Renee Turner overal rond. De 41-jarige vrouw stelde een bucketlist samen om haar dochter toch nog enkele onvergetelijke momenten te schenken. Twee jaar geleden stierf het meisje (7) wegens ‘darmfalen’. Nu komt echter aan het licht dat haar moeder meer dan waarschijnlijk alle symptomen verzonnen heeft. Turner werd vorige vrijdag opgepakt in een hotel in Glendale (Colorado) en is nu beschuldigd van moord, schrijft onder meer ‘The Washington Post’.

Het meisje leed volgens Turner aan verschillende aandoeningen. Een vasculaire malformatie in de hersenen bijvoorbeeld, waardoor ze af te rekenen kreeg met epilepsieaanvallen. Spijsverteringsproblemen en een waterhoofd ook. En ze kon niet deftig reageren op prikkels vanwege problemen in de sensorische informatieverwerking. De lijst was schijnbaar eindeloos.

Twee jaar voor haar dood kwam er ook nog eens het MELAS-syndroom bij, een zeldzame stofwisselingsziekte “die haar op termijn het leven zou kosten”. Turner richtte een GoFundMe-pagina op en kreeg bijgevolg de nodige aandacht van de media. Op die manier wist ze zo'n 20.000 euro in te zamelen, geld dat ze weer kon pompen in onnodige medische behandelingen.

Maar er was dus ook de bucketlist: Olivia’s wildste dromen kwamen een voor een uit. Zo mocht ze voor een dag in de huid kruipen van een agente én een brandweervrouw. Make-a-wish knutselde zelfs een onvergetelijk kostuumfeestje met prinsessen in elkaar.

“Lijden te groot geworden”

Turner oordeelde op een bepaald moment echter dat “het lijden te groot geworden was”. “Olivia’s levenskwaliteit is te slecht geworden om de strijd verder aan te gaan”, klonk het. “Daarom vraag ik dat de medische behandeling en de sondevoeding stopgezet zouden worden, zodat ze vredig heen kan gaan.” Eén dokter ondertekende effectief het bevel om niet te reanimeren, op 20 augustus 2017 blies het meisje bijgevolg haar laatste adem uit.

Toch zou het nog een jaar duren vooraleer Turner door de mand zou vallen. Ze deed zichzelf de das om door te beweren dat haar oudste dochter kanker overleefd had. Dokters in Texas bevestigden dat dat nooit het geval geweest was.

Maar zo rezen ook weer twijfels bij de dood van Olivia. Elf artsen verklaarden dat ze sterke twijfels hadden bij het meelijwekkende verhaal van Turner. Telkens sloeg ze ook hun goede raad in de wind.

In november 2018 werd het lichaam van Olivia voor verder onderzoek opgegraven. Er werden geen sporen van darmfalen gevonden, haar doodsoorzaak is onbekend. Er wordt nu vermoed dat Turner lijdt aan het Münchhausen-by-proxysyndroom (een aandoening waarbij moeders een ziekte bij hun kind verzinnen om zelf in de belangstelling te kunnen staan; nvdr). Dat zou betekenen dat ze haar dochter doelbewust laten creperen heeft.