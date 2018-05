Moeder legt drie baby's op rij te vondeling in Berlijn jv

07 mei 2018

18u35

Drie baby's die in de regio Berlijn te vondeling zijn gelegd, hebben dezelfde moeder. Dat heeft onderzoek uitgewezen.

De politie heeft zich nu ten doel gesteld een vrouw op te sporen die drie jaar op rij in de zomer hoogzwanger was en in augustus of september beviel, maar vervolgens nooit achter de kinderwagen is gezien. Een woordvoerster zei dat er al een waardevolle tip is binnengekomen.

De pasgeboren zusjes werden respectievelijk in september 2015 in Berlin-Buch, in augustus 2016 in Berlin-Blankenburg en in augustus 2017 in Schwanebeck (Brandenburg) te vondeling gelegd. De meisjes werden bijtijds en gezond aangetroffen en wonen inmiddels in een pleeggezin.

Het is nog niet bekend of ze ook dezelfde vader hebben, maar volgens de politie is dat zeer waarschijnlijk. Het is opvallend dat de meisjes elk jaar rond dezelfde tijd te vondeling werden gelegd. De politie vreest daarom voor een herhaling dit jaar. Mogelijk bevindt de vrouw, die blijkbaar elk jaar zwanger wordt van een ongewenst kind, zich in een lastig parket, zegt Berlijns speurder Uta Rösel.