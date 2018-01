Moeder laat zoontje (9) door pedofielen verkrachten voor geld hr

Bron: ANP 1974 rv De Duitse politie heeft een 47-jarige vrouw gearresteerd die haar negen jaar oude zoon voor geld liet verkrachten. In enkele Europese landen zijn in totaal acht mannen hiervoor aangehouden.

Ook de 37-jarige vriend van de moeder is aangehouden. Het stel zou het kind zelf ook seksueel hebben misbruikt. De politie in Freiburg deelde donderdag mee dat de jongen inmiddels door de autoriteiten op een geheime plek is ondergebracht.

De politie kwam de zaak op het spoor door een anonieme tip afgelopen najaar. De moeder en haar vriend zitten al sedert september in voorlopige hechtenis. Het misbruik was al aan de gang sinds 2015. Al zeker een 40-jarige man uit de buurt van Freiburg werd gearresteerd, net als een 49-jarige Duitse soldaat, een 37-jarige Zwitser en een 32-jarige Spanjaard. Deze verdachten werden overgebracht naar Duitsland en zitten in hechtenis. Ze worden allemaal verdacht van ernstig seksueel misbruik en/of verkrachting.