Moeder laat kinderen achter bij babysitters. Als ze terugkomt en haar dochter bijna flauwvalt krijgt ze gruwelijke verhalen te horen KVDS

03 augustus 2018

07u47

Bron: NY Post 11 Een Amerikaanse vrouw die een week met vakantie trok en haar 4 kinderen achterliet bij een koppel babysitters, heeft een ambulance moeten bellen toen ze weer thuiskwam. Haar dochter klaagde over vreselijke pijn in haar rug, had overal kneuzingen en zei dat ze het gevoel had dat ze flauw zou vallen. In het ziekenhuis kwamen vreselijke verhalen naar boven.

De moeder uit Rome in de staat New York had Jakayo Scott Frye (22) en Shyann Marie Hills (22) eind vorige maand 100 dollar (86 euro) betaald om een oogje te houden op haar kinderen terwijl ze zelf van vakantie genoot in North Carolina. Toen ze vorige week vrijdag na 6 dagen thuiskwam, wachtte haar een onaangename verrassing. Haar dochter van 9 jaar was er erg aan toe.

Kneuzingen

Het meisje klaagde dat haar rug vreselijk pijn deed en dat ze dacht dat ze flauw zou vallen. Ze had moeite met stappen en bleek overal op haar lichaam kneuzingen te hebben. Haar moeder belde een ambulance en in het ziekenhuis werd ook de politie erbij gehaald.





Een verpleegster vertelde de speurders dat het meisje een verzwikte enkel had, spierverrekkingen en dat ze gedehydrateerd was. Ze bleek ook gezwollen en rode oren te hebben. Een van haar zusjes vertelde daarop dat de babysitters haar verscheidene keren hadden opgetild aan haar oren.

Aan de moeder had het koppel gezegd dat de kinderen kneuzingen hadden omdat ze zichzelf tegen een muur hadden gegooid en dat er een hondenmand op het meisje van 9 jaar was gevallen.

Toen de politie de kinderen ondervroeg, kwamen nog meer gruwelijke verhalen naar boven. Ze vertelden hoe hun zusje van 9 verplicht was om ter plaatse te lopen met een ton van bijna 20 kilogram aan haar lichaam gebonden. Ze moest ook in plankhouding gaan staan. Als ze bewoog, zouden haar voeten doorboord worden door nagels. En dat was nog niet alles.

Hondenhok

Het meisje werd 24 uur lang wakker gehouden, kreeg geen eten en werd lange tijd met handen en middel aan een hondenhok vastgebonden, aldus de politie. De babysitters bonden haar ook een tijd met haar polsen vast aan een kast, tot haar handen paars werden. Ze moest haar eigen urine oplikken van een houten vloer nadat ze lange tijd niet naar toilet had mogen gaan. En haar 8-jarige zusje vertelde de politie dat ze urine van de honden had moeten drinken met een rietje.

Ook haar broertje van 7 jaar was niet veilig. Frye ging op zijn rug staan terwijl hij in push-uphouding stond, tot hij flauwviel. “Ze brachten hem weer bij kennis door zijn hoofd onder water te houden”, aldus zijn zusje van 10 jaar. Een vriendje van 14 werd verplicht om de jongen in elkaar te slaan.

Ze behandelden de honden beter dan mij en mijn broertje Slachtoffertje (9)

“Ze behandelden de honden beter dan mij en mijn broertje”, vertelde het 9-jarige meisje. “Ik werd vastgebonden omdat ik huilend om mijn mama had gevraagd en mishandeld was. Ze sloegen mijn hoofd verscheidene keren tegen een slaapkamerdeur en de koelkast.”

Kachel

Frye bedreigde het meisje en zei dat hij achter haar aan zou komen als ze haar mond niet hield over wat er gebeurd was. De politie pakte het koppel op en woensdag werd het officieel beschuldigd van tientallen misdrijven, onder meer zware mishandeling, vrijheidsberoving en het in gevaar brengen van kinderen. Ze zouden de kinderen geslagen hebben met hun vuisten, een metalen handvat van een kachel en een riem.

Hun borg werd vastgesteld op 750.000 dollar voor Frye en 500.000 dollar voor Hills, dat is respectievelijk ongeveer 650.000 en 430.000 euro. De twee moeten op 14 augustus voor de rechter verschijnen. Volgens de gerechtsdocumenten hebben ze nog geen advocaat.