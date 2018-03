Moeder laat haar zonen 7 km in vrieskou naar school wandelen: "Zo zullen ze hun lesje wel leren" TTR

Bron: Independent 0 Een Canadese moeder uit Harrow in de provincie Ontario krijgt heel wat kritiek op Facebook nadat ze een foto maakte van haar zoontjes op weg naar school. De moeder liet de jongens maar liefst zeven kilometer wandelen omdat ze onbeleefd waren tegen de buschauffeur.

De moeder legt uit op Facebook dat haar twee zonen voor een keer niet met de bus naar school mogen. Ze waren immers erg onbeleefd geweest tegen de buschauffeur. "Ik kreeg een telefoontje van de school over hun onbeleefd gedrag. Dat was echt de druppel voor me", aldus de moeder die haar kinderen een lesje wilde leren.

"Ik liet hen zeven kilometer naar school wandelen. Zo ondervinden ze wat het is om de bus niet te nemen", aldus de moeder. Na een wandeltocht van twee uur kwamen de jongens op school aan. Alsof dat nog niet genoeg was, moesten de twee kinderen een bord dragen met een opvallende boodschap. "We zijn stout en onbeleefd geweest, dus moesten we van mama naar school wandelen." Hoewel het ijskoud was, veranderde de moeder haar straf niet.

De afbeelding van de twee jongens gaat intussen viraal op het internet. De aanpak van de moeder krijgt zowel positieve als negatieve commentaar. Sommige mensen vinden het een gepaste straf, anderen veroordelen hoe de vrouw haar kinderen opvoedt. "Je mag je kinderen een gepaste straf geven, maar ze belachelijk maken op internet is niet oké", zegt Tina Gatt, manager van the Children's Aid Society.