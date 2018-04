Moeder laat haar vier kinderen achter tijdens 11-daagse vakantie lva

21 april 2018

04u21

Bron: AD, The Washington Post 1 Een Amerikaanse vrouw heeft haar vier kinderen achtergelaten terwijl ze op vakantie ging naar Europa, melden Amerikaanse media. Erin Lee Macke ging 11 dagen langs bij familieleden in Duitsland terwijl een tweeling van 12 en twee andere kinderen van 6 en 7 alleen thuis bleven.

Volgens de lokale politie dacht de 31-jarige Macke dat de kinderen voor zichzelf konden zorgen. De buren zouden een oogje in het zeil houden tot haar broer twee dagen na haar vertrek de zorg op zich zou nemen. Zover kwam het niet, één van de kinderen belde de dag na Macke's vertrek naar de vader. Toen de politie bij het huis aankwam, troffen ze de tweeling aan, die avondeten klaarmaakte voor de andere twee kinderen. Eén van de kinderen liet politieagenten een vuurwapen en kogels zien, die Macke in haar slaapkamer had achtergelaten.

Nadat de politie contact opnam met Macke, liet zij weten dat ze niet snapte wat het probleem was. Pas een week later kwam ze terug naar de VS. Daar werd ze gearresteerd. Ze mocht haar kinderen niet zien. Inmiddels is ze veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk.

De twee jongste kinderen wonen bij hun vader Matthew. De oudere tweeling heeft een andere vader, voor hen wordt nog naar een oplossing gezocht. Volgens Matthew ziet Erin nog steeds niet in wat ze fout heeft gedaan, en blijft ze anderen de schuld geven van haar eigen fouten.