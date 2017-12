Moeder laat haar kinderen alcohol drinken vanaf hun 13e: "Zo weten ze tegen hoeveel ze kunnen" avh

Bron: ITV 0 videostill ITV . De 47-jarige Shona Sibary laat haar kinderen alcohol drinken vanaf hun dertiende verjaardag. Hoewel artsen haar waarschuwen voor de gevaren van alcohol op jonge leeftijd, is Shona ervan overtuigd dat haar kinderen door die maatregel beter zullen leren omgaan met alcohol. “Zo weten ze tegen hoeveel alcohol ze bestand zijn.”

Hoewel haar moeder stierf aan alcoholisme, gelooft Shona Sibary dat haar kinderen best op jonge leeftijd leren drinken. “Je leert je kind ook eerst met de auto rijden voor je ze met de wagen de straat op stuurt”, legde ze uit in de Britse ochtendshow Good Morning Britain. Dokter Richard Piper, gespecialiseerd in alcoholmisbruik, was ook in de show aanwezig. Hij benadrukte dat drinken op jonge leeftijd net alcoholisme in de hand werkt.

Shona heeft vier kinderen: Flo (18), Annie (16), Monty (14) en Dolly (7). Ze wil niet dat haar kinderen ooit zo veel drinken tot ze ziek worden en daarom probeert ze ervoor te zorgen dat haar kroost op een gezonde manier met alcohol omgaat. En er vanaf hun dertiende mee beginnen lijkt Shona de beste oplossing. “Door ze kleine hoeveelheden te laten drinken op speciale gelegenheden leert hun lichaam hoe het met alcohol moet omgaan”, vertelt ze.

videostill ITV Er wordt al eens een glaasje gedronken ten huize Sibary.

Dood van moeder

De dood van haar moeder in 2015 heeft een grote rol gespeeld in Shona’s aanpak. Door er op jonge leeftijd mee te beginnen denkt ze dat haar kinderen beter het verschil zullen leren tussen genieten van een drankje en problematisch drinken. “Mijn kinderen kennen dat verschil.”

videostill ITV Annie (16) en Monty (14) dronken allebei op hun dertiende hun eerste glaasje.

Tegenovergestelde effect

Volgens dokter Richard Piper, die zich specialiseert in alcoholproblematiek, zal Shona’s aanpak alleen maar het tegenovergestelde veroorzaken. “Wie op jonge leeftijd met alcohol begint, heeft later meer kans op alcoholproblemen. Dat is bewezen. Ik kan alleen maar adviseren, maar een alcoholvrije jeugd is de beste jeugd.”

