Moeder laat haar kinderen, 10 en 11, alleen thuis terwijl zij op vakantie gaat

20 maart 2018

15u45

Bron: Daily Mail, The Times Tribune 0 Een 30-jarige moeder en vader uit de Amerikaanse staat Pennsylvania moeten zich verantwoorden voor de rechtbank, nadat de vrouw haar twee kinderen alleen thuisliet terwijl ze zelf op vakantie naar Florida was vertrokken. De situatie kwam aan het licht toen de lokale politie van Dunmore de melding kreeg dat een 10-jarig meisje en 11-jarige jongen al enkele dagen alleen thuis waren. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Nicole Sciortino wou er enkele weken tussenuit, dus boekte ze een reisje richting Florida. In plaats van haar kinderen van 10 en 11 jaar oud mee te nemen, besloot ze de twee helemaal alleen thuis te laten. Aan haar 30-jarige ex-man Vincent Licciardello, tevens de vader van de kinderen, had ze gevraagd om af en toe een bezoekje te brengen om te kijken of alles in orde was met de kinderen. De vader beloofde dit te doen, maar in werkelijkheid keek hij niet om naar zijn dochter en zoon.

Na een alarmerend telefoontje op 7 maart gingen enkele agenten een kijkje nemen in de woning van de 30-jarige vrouw. Daar vonden ze de twee kinderen in erbarmelijke omstandigheden. Het jongetje had zelfs zijn dikke winterjas aangetrokken in huis, omdat hij het zo koud had. Zijn zusje vertelde dat hun mama intussen drie dagen weg was, maar dat ze de iPad had achtergelaten om contact te houden.

De politie contacteerde de moeder, die beweerde dat haar vlucht geannuleerd was wegens slechte weersomstandigheden. Een leugen volgens de politie, die ontdekte dat de vrouw een vakantie voor een aantal weken had geboekt. Agenten belden ook naar de vader van de kinderen, maar hij vertelde dat hij niet kon langskomen omdat zijn auto stuk was. Bovendien wilde de vader liever niet dat zijn kinderen in zijn appartement bleven slapen.

Nadat de moeder was geland, kon de politie van Dunmore de vrouw en haar ex-man inrekenen. De kinderen zijn intussen ondergebracht bij vrienden van de familie. Gisteren werden de ouders officieel beschuldigd van kinderverwaarlozing. Intussen zijn ze echter vrij op borgtocht. Nicole Sciortino en Vincent Licciardello zullen verder verhoord worden op 27 maart.