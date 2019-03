Moeder laat haar 5 kinderen thuis achter terwijl ze geniet van 4-daagse vakantie ttr

10 maart 2019

10u58

Bron: Fox News, The Sun 0 Een Amerikaanse vrouw liet haar vijf kinderen, tussen de één en twaalf jaar oud, thuis achter terwijl ze op vakantie ging, zo melden Amerikaanse media. De 28-jarige Chrystal Walraven uit Texas genoot samen met een vriend vier dagen van een vakantie in South Carolina. De moeder, die beschuldigd wordt van kinderverwaarlozing, riskeert een celstraf van twintig jaar.

Volgens de lokale politie dacht Walraven dat haar oudste dochter (12) voor de andere kinderen kon zorgen. “Ik was immers maar vier dagen weg”, zo vertelde de jonge moeder aan de agenten. Bovendien zouden de buren een oogje in het zeil houden. De feiten kwamen aan het licht toen de oudste dochter op school zei dat ze doodmoe was “omdat ze de hele nacht luiers van haar kleine broertjes en zusjes moest verversen”. Het meisje vertelde aan een van de leerkrachten over de afwezigheid van haar moeder, waarna de school ingreep en de politie verwittigde.

Toen de politie bij het huis aankwam, troffen ze de andere kinderen aan. Een agent zei aan Fox News dat “het hele huis naar uitwerpselen rook”. “Er lagen overal vuile luiers op de grond en er kroop ongedierte over het tapijt”, klonk het.



Verantwoordelijkheid

Nadat de politie contact opnam met Walraven, was ze zich van geen kwaad bewust. “Ik moest er even tussenuit”, aldus Walraven. Ze schoof alle verantwoordelijkheid van zich af en wees met een beschuldigende vinger naar de buren. Die zouden volgens Walraven op haar kinderen letten, maar de buren beweerden dat ze niet op de hoogte waren gebracht door de moeder.

Walraven werd onmiddellijk gearresteerd toen ze terug in Texas arriveerde. Ze mocht haar kinderen niet zien. De vrouw, die wordt beschuldigd van kinderverwaarlozing, riskeert een celstraf van twintig jaar.

De vijf kinderen wonen momenteel bij hun vader, die naar eigen zeggen niet wist dat zijn ex-vrouw hun zoons en dochters alleen achterliet.