Moeder laat eigen dochter verkrachten: "Maar je was wel al zestien"



jv

05 maart 2018

11u40

Bron: A Current Affair 985 Een Australische moeder liet in 2006 haar eigen dochter verkrachten. Toen slachtoffer Peta Butler eindelijk de moed vond om haar moeder Therese hiermee telefonisch te confronteren, bekende die en zei: "Maar je was wel al zestien, ik had het nooit toegelaten als je jonger was geweest." Peta had het gesprek op band en dat werd als bewijsmateriaal gebruikt tegen Therese in de rechtszaal.

Peta Butler deed haar verhaal in het Australische actuaprogramma A current Affair. "Hoe kan een moeder nu doen wat zij deed?" zei een snikkende Peta over de verkrachting.

In 2006 nam Therese Butler haar dochter Peta mee op "meisjesweekend". Therese liet toen een man, die enkel gekend is als 'Thommo', toe om zijn gangen te gaan met haar tienerdochter in een motelkamer in Toowoomba, op anderhalf uur rijden van Brisbane. Peta was amper zestien. Terwijl haar dochter verkracht werd door de kalende, corpulente man van middelbare leeftijd, zat Therese enkele meters verder buiten sigaretten te roken. Peta had ze even tevoren volgekapt met wodka. De verkrachter gebruikte geen condoom.

Peta bleef hopen dat haar moeder zou binnenkomen om een einde te maken aan de hel die ze moest ondergaan. Waarom Therese dat niet deed? Zelf beweerde ze dat de man haar had beloofd dat hij Peta niet zou aanraken. Maar Peta zei, huilend, aan A Current Affair: "Ze wist best wat er binnen gebeurde". Volgens Peta had Therese alles op voorhand gepland. "Dat is geen moeder", zei ze. "Ze had mij even goed die dag kunnen vermoorden. Hoe kan een mama nu buiten blijven zitten wachten wetende dat haar dochter intussen verkracht wordt door haar potentiële nieuwe vriendje?"

"Hij heeft helemaal niets gezegd", getuigde Peta Butler op de Australische televisie. "Ik voelde het schuren van zijn stoppelbaard. Hij had stoppels en dat voelde ik. En ik herinner me nog altijd die geur van hem. Dat herinner ik me nog. Hij hield mijn handen naar beneden. Ik kon me niet bewegen en hij was erg zwaar... hij zat bovenop me." Die nacht bleef 'Thommo' mee in het motel slapen.

Elf jaar geleden was Peta Butler naar eigen zeggen niet "sterk genoeg" om naar buiten te komen met haar vreselijke ervaring. Ze was bang dat niemand haar zou geloven. Maar agente Jodi Bell steunde Peta wél en zij kon haar uiteindelijk ertoe bewegen om haar moeder tot een bekentenis te dwingen. Met succes. "Het was nog altijd verkrachting, maar je was zestien", verdedigde Therese zich tegenover haar eigen dochter aan de telefoon. "Ik zou hem niet aan je hebben laten zitten als je jonger was geweest, zeker niet."

Met de tape als bewijsmateriaal werd Therese Butler veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De politie is nog altijd op zoek naar verkrachter 'Thommo', die nooit werd gevonden. Er werd tijdens het tv-programma een digitale robotfoto van hem verspreid.

Waarschijnlijk komt Therese in oktober van dit jaar al vrij. Peta vreest die dag, want haar moeder uitte tijdens het proces voor heel de rechtszaal bedreigingen aan het adres van haar dochter.