Moeder laat dochter (6) in taxi wachten terwijl ze bank overvalt

TMA

09u44

Bron: ANP

0

Screenshot NBC NY

Een 28-jarige vrouw liet haar zesjarige dochter in een wachtende taxi zitten terwijl ze zelf even een bank beroofde in de Amerikaanse staat New York. De politie wist Diana Marini aan te houden die in de vestiging van de Chase Bank in Islandia op Long Island de hand op een onbekend bedrag had weten te leggen.