Moeder krijgt racistisch bericht op Facebook en belt de politie, agenten treffen dader op oprit aan met wapen en gedetailleerd plan om scholen aan te vallen ADN

25 oktober 2018

12u03

Bron: CNN 5 Een bezorgde Amerikaanse mama heeft meer dan waarschijnlijk een schoolschietpartij vermeden, meldt CNN. Het begon allemaal toen ze een bericht op Facebook kreeg van een vreemde.

Tot haar ontzetting bleek het om een racistische uithaal tegenover haar drie kinderen te gaan, die zelfs gepaard ging met een doodsbedreiging. “Ik hoop dat je zwarte kinderen worden opgehangen omdat jij zo dom bent”, schreef ene Dylan Jarrell (21) uit Kentucky. “Jij en je apenkinderen, ga aub sterven.”



Gedegouteerd en gekwetst probeerde Koeberle de man van antwoord te dienen, maar ze bleek al geblokkeerd door haar online belager. Op zijn profielfoto zag ze hem poseren met een wapen. Ze was boos, maar ook bang. En dus besloot ze voor de zekerheid de man te rapporteren bij de politie in zijn woonplaats Kentucky. Baat het niet, dan schaadt het niet. Wist zij veel dat haar telefoontje een mogelijke massatragedie zou voorkomen.

Donderdag trokken agenten naar het huis van Dylan Jarrell in Lawrenceburg om verhaal te halen. Toevallig troffen ze hem aan terwijl hij van zijn oprit reed. De man bleek een wapen, een stevig kogelarsenaal - meer dan 200 kogels-, een magazijn waar 100 kogels tegelijk in kunnen en een kogelvrije vest bij te hebben. Én een gedetailleerd plan om lokale scholen aan te vallen. De politie ging over tot een huiszoeking en vond bewijzen van een echte dreiging voor scholen in de buurt in Shelby County en Anderson County. Jarrell had ook online opgezocht hoe hij een schoolschietpartij moest uitvoeren.

Deze jongeman had het plan om naar scholen te gaan en dood en verderf te zaaien. Hij had alle middelen die hij nodig had en een duidelijke intentie Politiecommissaris Rick Sanders.

“Deze jongeman had het plan om naar scholen te gaan en dood en verderf te zaaien”, reageert politiecommissaris Rick Sanders. “Hij had alle middelen die hij daarvoor nodig had en een duidelijke intentie. Het enige wat tussen hem en het kwaad dat hij wilde aanrichten stond, was de politie.” En die was dus nooit op de twintiger af gegaan, had een mama uit New Jersey hem niet aangegeven na een Facebookbericht.

Jarell werd in de boeien geslagen en wordt beschuldigd van twee feiten van terroristische dreiging en een geval van intimidatie. Hij zit vast in het Shelby County Detention Center en moet op 1 november voor het eerst voor de rechter verschijnen. Uit voorzorg gingen de scholen in Anderson County en Shelby County vrijdag dicht.

Intussen had Koeberle, die op dat moment nog van niets wist, de kerel online aan de schandpaal genageld. “Iedereen die denkt dat racisme niet bestaat, dit zag ik toen ik vanmorgen mijn inbox opende”, schreef ze in een Facebookpost. “Laat ons dit delen en deze gast beroemd maken.” Nu staat haar pagina vol met lofbetuigingen van mensen die haar bedanken voor het vermoedelijk vermijden van een drama. “Heel veel mensen hebben me benaderd”, zegt Koeberle. “Ze noemen me een held, een beschermengel. Dat ben ik helemaal niet. Ik was gewoon een bezorgde mama die haar kinderen wilde beschermen.”

Op een persconferentie bedankte commissaris Sanders ook Josh Satterly, de agent die de aangifte van de moeder serieus nam en besloot op te volgen met een bezoekje aan de man, ook al zou dat waarschijnlijker tot niets dan tot iets leiden. “Natuurlijk dacht ik dat de politie van Kentucky niet zou bezig zijn met drie zwarte kindjes uit New Jersey”, zegt Koeberle nog. “Maar dat deden ze wel. Ik ben zo dankbaar. Als je iets ziet of hoort, zeg dan ook iets. Nu weet ik dat het belangrijk kan zijn. Ik wist niet waar hij toe in staat was.”

Bekijk ook: