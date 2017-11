Moeder krijgt 10 miljoen nadat ze beviel van "baby die er eigenlijk niet had mogen komen" Sven Van Malderen

15u37

Bron: The Independent 0 Thinkstock Een Britse moeder heeft een schadevergoeding van maar liefst negen miljoen pond (10 miljoen euro) gekregen nadat ze bevallen is van een zoon met hemofilie. De som is zo groot omdat het kind er "eigenlijk niet had mogen komen". Omodele Meadows had vijf jaar voor de bevalling immers laten testen of ze het gen voor die specifieke aandoening bezat. Haar dokter liet na onderzoek weten dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. "Vandaar dat ik die test niet meer laten uitvoeren heb op de foetus. Als ik het op voorhand geweten had, zou ik zeker abortus gepleegd hebben."

Hemofilie is een erfelijke stoornis in de bloedstolling, met als gevolg dat patiënten vaker bloeden dan normaal. Bij Adejuwon (6) vinden die bloedingen ook in de gewrichten plaats, wat kan leiden tot blijvende invaliditeit. De jongen verzwijgt echter tegen zijn ouders dat hij last heeft omdat hij het gevaar niet kan inschatten. Twee jaar geleden werd ook nog eens autisme bij hem vastgesteld. Later zelfstandig leven of een betaalde job vinden wordt een haast onmogelijke opgave.

Omodele weet maar al te goed wat voor zorgen ze nog zal moeten toedienen, want ze heeft een neef met dezelfde aandoening. Net om die reden had ze in 2006 een test laten uitvoeren: ze wilde absoluut vermijden dat zij als draagster van het gen de ziekte aan haar kind zou doorgeven. Dokter Hafshah Khan zette het licht toen op groen, met de gekende gevolgen...

Cruciale fout

Later zou echter blijken dat er bij dat onderzoek een cruciale fout begaan was: de resultaten maakten enkel duidelijk of Omodele zelf hemofilie had. Nee dus, maar dat was geen nieuws. De vraag of er een risico bestond als ze zwanger zou worden, bleef intussen onbeantwoord.

De advocaten van Khan gingen akkoord met een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro, maar het Britse Hooggerechtshof legt nu dus een bedrag van 10 miljoen op. "Als die fout niet gebeurd was, zou Adejuwon nooit geboren geweest zijn", luidde de uitleg van de rechter. "Dat hij ook autistisch is, noem ik pech. Maar ik zie de kosten als een totaalplaatje, vandaar dus het hogere bedrag."

"Ze ziet hem heel graag"

"In deze delicate zaak zijn heel wat emoties gemoeid. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Omodele haar zoon heel graag ziet. In haar verklaringen klinkt heel duidelijk liefde door."

"Stel u eens in haar plaats: ze beseft dat dit kind eigenlijk niet geboren had mogen worden. Hoe moeilijk moet dat voor haar niet zijn? Het feit dat ze voor abortus gekozen zou hebben, betekent trouwens niet dat Adejuwon nu ongewild is."

"Wankele koord"

"De taak om hem te verzorgen, gaat ook verder dan het puur financiële aspect. Maar met dit proces wil ze in de eerste plaats een beter leven voor haar zoon uit de brand slepen."

"Anderzijds is het ook niet evident om alle verantwoordelijkheid in de schoenen van de dokter te schuiven, temeer omdat ze die test niet zelf uitgevoerd heeft. Waarschijnlijk was het ook net heel druk die dag. Het is een wankele koord om hier het juiste evenwicht te vinden", gaf de rechter toe.