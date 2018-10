Moeder is geruzie en hebzucht van haar kinderen beu en pakt al hun speelgoed af: “Keerpunt in ons leven” IB

22 oktober 2018

02u47

Bron: New Zealand Herald, Living Well, Spending Less 0 Een Amerikaanse moeder was het geruzie van haar dochters om hun speelgoed en hun voortdurende zucht naar méér spullen zo beu dat ze op een dag besloot om dan maar rigoureus ál het speelgoed van haar dochters af te pakken. “Wat er toen gebeurde had ik niet durven dromen. Mijn kinderen veranderden ten goede.”

De vrouw, de veertigjarige Ruth Soukup uit Florida, nam de beslissing ietwat impulsief, zoals ze later in haar blog beschrijft, maar zegt dat haar kinderen “meermaals gewaarschuwd waren”. Toen haar dochters voor de zoveelste keer hun speelgoed niet hadden opgeruimd hoewel Soukup dat al meermaals gevraagd had, was de maat vol voor de vrouw. IJzig kalm begon ze zelf de spullen die her en der door de gedeelde slaapkamer van de meisjes verspreid lagen, op te ruimen. “Niet een of twee dingen, maar álles, tot aan de gekleurde beddensprei van de meisjes aan toe.”

Op de foto Ruth en haar twee dochters:

Na een geschrokken stilte begonnen de meisjes hun moeder mee te helpen, terwijl de vrouw alles in dozen inpakte. Alles ging weg, tot en met de lievelingsknuffels van de kinderen aan toe. “Ik was bezorgd dat ik hen levenslang zou beschadigen door hen hun favoriete spullen te ontzeggen, zaken die hen hielpen in hun ontwikkeling en ik was bang dat ik hun capaciteiten om zichzelf te vermaken wegnam”, schrijft de vrouw op haar blog. Toch zette ze door en nam ze – in eerste instantie - alles weg.

Verslaving

Een maand later maakte de familie een reisje naar Key West in het uiterste zuiden van Florida. Voor het eerst ooit tijdens een tripje vroegen de meisjes geen enkele keer aan hun ouders om iets te kopen. “We passeerden honderden winkels, maar ze vroegen nergens om: geen souvenir, geen tasje of andere prullen”, schrijft de vrouw.

Een van Soukups dochters, Maggie, gaf zelfs toe dat het “goed is dat we geen speelgoed meer hebben. We kunnen ook gewoon lezen of onze verbeelding gebruiken. En nu hoeven we ook niet elke dag op te ruimen”, aldus het meisje. “Als ik het niet met mijn eigen ogen gezien had, had ik nooit geloofd dat een verslaving aan spullen zo snel gebroken kan worden”, schrijft Soukup. “Het afpakken van het speelgoed blijkt een keerpunt te zijn geweest in ons leven.”

Toch gooide de vrouw na haar rigoureuze opruimactie niet alles in een harteloze beweging weg. Ze bewaarde de dozen met het overbodige speelgoed op zolder, doneerde sommige dingen aan kringloopwinkels en gaf haar dochters soms ook nog speelgoed terug dat “het verbeeldingsvermogen stimuleert”, zoals Lego en verkleedkleren. Door hun goede gedrag verdienden de meisjes ook hun favoriete knuffel én de knusse beddensprei terug.

Op de foto Ruth en haar gezin tijdens een spelletje:

Belangrijke les

Uiteindelijk blijken niet alleen haar dochters, maar ook Soukup zelf een belangrijke les te hebben geleerd. “Spullen zelf zijn niet ‘het kwaad’ maar in een wereld waarin we constant horen dat wat we hebben niet goed genoeg is, kan de liefde voor spullen ons gemakkelijk helemaal in beslag nemen”, schrijft de vrouw. “Het streven naar meer, naar beter, naar alles – meer speelgoed, mooiere kleren, een mooier huis, een betere auto, een grotere computer, de laatste nieuwe telefoon – maakt dat we vergeten waar het echt om draait en wat écht belangrijk is.”

Nadat ze de verandering in haar kinderen waarnam, besloot de vrouw samen met haar echtgenoot om ook hun eigen spullen drastisch te verminderen en een meer minimalistische levensstijl erop na te gaan houden. “We proberen ons huis zoveel mogelijk te ‘zuiveren’ van al de overbodige spullen die we hebben. Ons doel is nu om simpel te leven, van elkaar te genieten en tevreden te zijn met wat we hebben. We zijn er nog lang niet - breken met een levenslange drang naar meer is niet gemakkelijk, maar stapje voor stapje gaan we vooruit.”