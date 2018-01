Moeder in huiveringwekkende audiotape: “Ik heb mijn twee kinderen vermoord” avh

23 januari 2018

Bron: CBS News 0 Brandi Worley (31) belde op 17 november 2016 de hulpdiensten: “Ik heb mijn twee kinderen vermoord”, vertelde ze. Op de audiotape is te horen hoe Worley erg koel haar verhaal doet. Op 19 maart krijgt de vrouw haar straf te horen.

Brandi Worley uit Darlington in de Amerikaanse staat Indiana pleitte gisteren schuldig aan de moord op haar twee kinderen, Tyler (7) en Charlee (3). Net na de moord belde ze de hulpdiensten waarin ze koeltjes uitlegde dat ze zichzelf in de hals had gestoken en haar beide kinderen had vermoord.

“Ik heb zonet mezelf gestoken en mijn twee kinderen vermoord”, meldt Worley aan de telefoon. Ze voegt eraan toe dat de lichamen van haar kinderen op de vloer in de slaapkamer van haar dochter liggen. Op de vraag waarom ze tot een vreselijke daad is overgegaan, antwoordt Worley: “Mijn man wil scheiden en de kinderen meenemen. En ik wil niet dat hij mijn kinderen heeft.”

Worley’s man, Jason, had de dag voordien te kennen gegeven dat hij wou scheiden. Hij lag te slapen toen zijn vrouw zijn twee kinderen ombracht.

Op 19 maart krijgt Worley haar straf te horen.