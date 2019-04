Moeder getuigt over zelfdoding dochter en hoe ze ontdekte dat het haar vriend was die haar over de rand dreef KVDS

12 april 2019

19u05

Bron: Broadly 0 Buitenland Emily Drouet (18) was een beloftevolle Britse rechtenstudente, heel sociaal en altijd vrolijk. Het kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel toen ze op 18 maart 2016 plots uit het leven stapte. Haar moeder heeft nu getuigd over hoe haar wereld instortte toen ze het nieuws vernam. En hoe ze ontdekte dat het haar dochters vriendje was, die haar de afgrond in had gedreven.

Fiona Drouet deed haar verhaal aan de nieuwssite Broadly. Ze vertelt daar hoe Emily goed gestart was in haar eerste jaar rechten aan de universiteit van Aberdeen in Schotland. Ze verbleef er op kot en maakte er meteen heel wat nieuwe vrienden. Een ervan was Angus Milligan.

Bedenkingen

De eerste keer dat Fiona over hem hoorde, was toen Emily haar in december 2015 belde vanop de trein naar Edinburgh. Ze had er afgesproken met vriendinnen, maar die hadden afgezegd omdat ze ziek waren. Gelukkig had een andere vriend aangeboden om haar daar op te wachten. Zijn naam was Angus. Enkele weken later zou Fiona hem voor het eerst ontmoeten.





“Ik had meteen mijn bedenkingen”, vertelt ze. “Hij leek erg arrogant en praatte niet met me. Hij had een koude blik, die me een ongemakkelijk gevoel gaf. Vreemd, want iedereen zei altijd dat hij een charmeur was. Die kant van hem heb ik nooit gezien. Ik had geen goed gevoel bij hem. Maar ik schonk er verder geen aandacht aan, want Emily zei dat hij gewoon een vriend was.” (lees hieronder verder)

De vriendschap ontwikkelde zich echter toch tot een relatie. En Emily vertelde dat die niet exclusief was “omdat dat niet de norm was aan de universiteit”. Haar moeder waarschuwde haar dat het fout kon gaan, want dat één van de partijen toch gevoelens kon ontwikkelen, maar Emily ging er toch mee door. In februari 2016 tweette het meisje plots iets vreemds: ‘Waarom hebben moeders altijd gelijk als het over jongens gaat?’ Toen Fiona ernaar vroeg, zei Emily dat het niet belangrijk was.

De dag voor de dood van Emily leek alles normaal. Moeder en dochter belden elkaar enkele keren en stuurden de gewone berichtjes naar elkaar. Emily was opgewonden. Ze zou die avond met vrienden het feest van St Patrick vieren. In het laatste tekstberichtje dat ze naar haar moeder stuurde, om 21.17 uur, vertelde ze dat ze zich klaar aan het maken was om op stap te gaan.

Deurbel

Om half twee ’s morgens ging plots de deurbel bij Fiona. “De politie stond op onze stoep. Ik wist meteen dat er iets mis was, maar ik dacht niet aan Emily. Ik dacht dat er misschien iets gebeurd was met mijn broer of mijn vader. Maar de politiemensen namen mijn hand en vroegen: ‘Is uw dochter Emily studente aan de universiteit van Aberdeen?’ Ze vertelden me dat ze uit het leven gestapt was. Onze wereld werd in complete duisternis ondergedompeld. Die dag eindigde ook míjn leven.” (lees hieronder verder)

Beetje bij beetje kwamen Fiona en haar man te weten wat het was dat tot het drama had geleid. Een van de vriendinnen van Emily vertelde dat Angus “heel gemeen” tegen haar was geweest. En enkele anderen stuurden screenshots van tekstberichten waarin Angus te keer ging tegen haar.

Op de begrafenis vertelden enkele vriendinnen van Emily dat Angus ‘haar bijna gedood had op 10 maart (10 dagen voor haar overlijden, red.). Hij kneep haar keel dicht en ze raakte bijna bewusteloos. Ze zei toen dat ze dacht dat ze zou sterven.’

Na de getuigenissen van haar vriendinnen en de ontdekking van kneuzingen over haar hele lichaam bij haar autopsie, startte de politie met een onderzoek. “We kwamen te weten dat Angus Emily minstens twee keer fysiek had aangevallen en dat hij bij haar langs was geweest op de avond dat ze stierf. Op 10 maart sloeg hij haar, kneep hij haar keel dicht en sloeg hij haar hoofd tegen haar bureau. Emily nam een foto van haar verwondingen en stuurde die naar een vriendin. Op de beelden is te zien dat de linkerkant van haar gezicht gekneusd en gezwollen is. Haar vriendin zei dat ze naar de politie moest stappen, maar Emily was zo moe van alle psychische en mentale mishandelingen dat ze geloofde dat ze het verdiend had. En dat het haar eigen schuld was”, aldus Fiona.

Wurgen

“Op 17 maart kwam Angus weer naar de kamer van Emily. Hij vertrok vier minuten later en Emily rende naar een ander kot en gilde: ‘Hij heeft me weer proberen te wurgen. Zo kan ik niet verder.’ Daarna keerde ze terug naar haar eigen kamer en stuurde ze een berichtje naar een vriendin om te zeggen dat ze niet mee uitging die avond, omdat Angus haar weer ‘een bezoekje’ had gebracht en hij ‘heel boos’ was geweest. Haar vriendin liet weten dat ze langs zou komen, maar Emily deed niet open toen ze tien minuten later voor de deur stond. Later die avond kwamen haar vriendinnen terug met iemand van de beveiliging, die de deur opende. Emily bleek dood.” (lees hieronder verder)

Tijdens het proces dat volgde, zag Fiona naar eigen zeggen geen greintje emotie of berouw bij Angus. Hij pleitte schuldig aan mishandeling en bedreiging en werd veroordeeld tot een werkstraf. “Ik was teleurgesteld, maar de uitspraak verraste me niet, want hij had een blanco strafblad”, aldus Fiona. Angus werd geschorst aan de universiteit, maar kon intussen elders zijn studie verderzetten.

Fiona kwam ook te weten dat Emily over het misbruik gesproken had met het personeel van de universiteit, maar dat ze gezegd had dat het de zaak niet hoefde op te volgen. Dat gebeurde dan ook niet, ook niet toen ze lessen miste. Fiona zette daarom een organisatie op – The Emilytest – waarmee ze bij overheid en universiteiten lobbyt om een beter opvangsysteem te ontwikkelen dat geweld en de noodlottige afloop ervan op campussen in de toekomst moet voorkomen. Er werd ook een charter ontwikkeld om de ontwikkelingen op te volgen.

Helpen

“Alles wat ik nu doe, doe ik voor Emily”, zegt Fiona nog. “Ik help haar om andere mensen te helpen, omdat ik weet dat het dat is wat ze zou willen. Ik deel haar verhaal om campussen veiliger te maken voor de jongeren die er studeren en leven. Emily mag niet voor niets gestorven zijn. Er moeten lessen getrokken worden en niemand zou zo’n beproeving alleen moeten doorstaan zoals mijn dochter.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be