Moeder geeft zoon (18) aan die aanranding van meer dan 50 kinderen bekent jv

11u28

Bron: Fox News, ABC7, CBS 25 Riverside Police Department De achttienjarige Joseph Hayden Boston uit Californië belde zijn moeder met een vreselijke mededeling: hij had in een motel twee jongetjes van vier en van acht seksueel misbruikt. De moeder bracht hem tot bij de politie. De tiener bekende meer dan 50 aanrandingen van jonge kinderen.

Boston woonde in Lakewood en Buena Park maar verbleef sinds begin november in een motel in Riverside. Daar was hij bevriend geraakt met de twee kleine jongens, die met hun ouders ook in dat motel logeerden. De kinderen mochten van hun ouders naar de kamer van Boston gaan. Vrijdagavond misbruikte de achttienjarige hen daar seksueel. Enkele uren later belde hij zijn moeder om de zware misdaad op te biechten. Zij reed naar hem toe en bracht hem om 3 uur 's ochtends naar het politiekantoor.

Daar bekende Boston meer dan 50 aanrandingen van minderjarigen. Feiten die hij de laatste acht jaar gepleegd had. Hij had vanaf zijn tiende tientallen kinderen misbruikt in verscheidene steden waar hij gewoond heeft. Hij werd gearresteerd voor orale seks met kinderen jonger dan tien.

De politie is nu op zoek naar andere mogelijke slachtoffers. De borgtocht voor Boston is op 1 miljoen dollar gezet.