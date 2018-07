Moeder gaat shoppen, politie moet peuter uit snikhete auto bevrijden SVM

26 juli 2018

21u46

Bron: NH Nieuws 70 Onvoorstelbaar maar waar: zelfs bij deze snikhete temperaturen laten sommige ouders hun kind alleen achter in de auto. In het Nederlandse dorp Assendelft moest een peuter van zowat 2,5 jaar bevrijd worden terwijl haar moeder boodschappen gaan doen was.

Het meisje was flink bezweet en niet goed aanspreekbaar, weet NH Nieuws. De politie aarzelde niet om in te grijpen. Er kwam ook een ambulance ter plaatse.

Na een controle van een half uur konden moeder en kind opnieuw met elkaar verenigd worden. Hoe lang ze daar alleen achtergelaten werd, is niet bekend. Het voorval werd wel gemeld bij het adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

De politie onderstreept nogmaals dat tijdens deze hitte kinderen of dieren absoluut niet alleen in de auto mogen blijven zitten. In enkele minuten tijd kan de temperatuur enorm stijgen en is het risico op oververhitting reëel.