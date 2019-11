Moeder gaat fel tekeer tegen treinreizigster die haar kind (6) “Zwarte Piet” noemt: “Níet met mij en níet met mijn kind. Schaam jezelf!” HAA

19 november 2019

22u33

Bron: Facebook 2 Nederland Beelden van een racistisch incident in een trein in Nederland gaan viraal bij onze noorderburen. Een kind van zes werd er door een medereizigster “Zwarte Piet” genoemd, waarop de moeder door het lint ging, en de voor haar onbekende vrouw met haar uitspraak confronteerde. De mama filmde alles en plaatste de video op Facebook.

Het is niet duidelijk waar en wanneer het filmpje werk gemaakt. Zeker is wel dat de emoties hoog opliepen in de treinwagon. Uit de video blijkt dat de medereizigster het kind van de vrouw “Zwarte Piet” had genoemd. Ze deed dat naar verluidt in een opmerking tegen haar metgezel, al dan niet haar echtgenoot, toen ze het kind voorbij zag wandelen in de trein.



De moeder hoorde alles en reageerde razend. Tussendoor legde ze haar tirade vast op video. “Mevrouw, u bent zo niet van mij af. U bent zó niet van mij af”, zegt de mama in het filmpje. De vrouw die de uitspraak deed, zit in de treincoupé naast een man. Het duo brengt tijdens de uithaal van de moeder geen woord uit.

“Ik ben hier geboren en getogen”

“Mevrouw, ik ben hier geboren en getogen. Ik spreek deze taal zo goed. Jammer! U heeft het zo verkeerd getroffen. Níet met mijn kind en níet met mij. Als de politie niet komt, zal ik hier blijven. Ik zal hier blijven of de conducteur zorgt ervoor dat de politie komt. Gek geworden? In Nederland! In 2019! Een kind van zes... Schaam jezelf!”



Terwijl de moeder kookt van woede en fel uithaalt naar de vrouw, is ook de treinconducteur aanwezig in de wagon. Hij staat erbij en kijkt ernaar, zonder in te grijpen. Net als de andere reizigers in de trein.

De Nederlandse Spoorwegen zijn op de hoogte van het incident en nemen het op voor de conducteur. “Reizigers in de trein die verschillende meningen hebben, kunnen daarover discussiëren. Het is niet aan de conducteur om scheidsrechter te zijn”, klinkt het in een reactie van de NS op sociale media.

“Dit is een kind dat wordt beledigd”

Veel internetgebruikers zijn die mening echter niet toegedaan. “Dit is geen meningsverschil, maar een kind dat op een racistische manier wordt beledigd”, luidt een van de online reacties. Ook de Nederlandse zangeres Anouk heeft de video van de moeder gedeeld. Ze plaatste de beelden op haar Instagrampagina, zonder er evenwel commentaar op te geven.