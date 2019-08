Moeder fotografeert dochter, maar wordt verrast door bijzondere photobomb: “We konden het niet geloven” KVE

21 augustus 2019

19u33

Bron: The Dodo, Focus 2 Een Amerikaanse moeder uit Alabama maakte een foto van haar dochter op het einde van de schoolvakantie. Een onschuldig beeld op het eerste gezicht, maar dan bleek dat het meisje niet alleen op de foto stond. Een ander levend wezen zorgde voor een bijzondere photobomb.

Het is de gewoonte in de VS om bij de eerste schooldag na de vakantie op de foto te gaan. Dus poseerde Brooke Mills maar wat graag voor de lens van moeder Joy. De tiener ging voor de gelegenheid naast een boom staan.

De fotoshoot leek goed te gaan. Maar nadat Joy een paar keer had afgedrukt, kon ze eerst niet geloven wat ze zag. De vrouw maande haar dochter onmiddellijk aan om weg te gaan bij de boom. Het meisje begreep niet wat er zo plots aan de hand was en was zich van geen kwaad bewust. Maar op de stam zat ... een goed gemaskeerde slang.

“We konden het echt niet geloven toen we naar de bewuste foto op mijn mobieltje keken”, verklaarde Joy aan ‘The Dodo’. “Het reptiel ging helemaal op in de omgeving waardoor we ons totaal niet realiseerden dat het er was.” Toen Brooke het kiekje zag, was ze even in shock. Ze had geen idee dat ze een uitzonderlijk moment had gedeeld met een bijzondere vriend. Maar het meisje zal wellicht wél de coolste foto hebben van heel de klas.