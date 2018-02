Moeder filmt hoe ze haar 16 maanden oude dochter misbruikt: "Als ik niet gehoorzaamde zou mijn vriend me straffen" AD

12 februari 2018

23u06

Bron: Inquisitr.com 0 Jerrica Lackey heeft in Oklahama 25 jaar cel gekregen voor het seksueel misbruik van haar 16 maanden oude dochter. De Amerikaanse moeder (30) filmde zichzelf en stuurde de video's van het misbruik naar haar vriend.

Lackey werd in mei vorig jaar gearresteerd nadat haar voormalige echtgenoot foto's op haar telefoon gevonden had van kindermisbruik. Toen hij haar confronteerde met de feiten belde ze meteen de politie en bekende ze haar misdrijf.

De moeder zou de filmpjes en foto's gemaakt hebben omdat haar vriend uit Florida dat gevraagd had. Ze had hem nog maar twee maanden eerder via sociale media leren kennen.

Als ze niet gehoorzaamde, zou hij boos worden en haar straffen. Lackey gebruikte de app Kik -een soort Whatsapp- om de compromitterende beelden te versturen.

"Dat zou ze nooit doen"

"We zien haar heel regelmatig buiten met de kinderen", aldus een van haar buren. "Dan speelt ze met hen. Ze leek ons niet het type om zoiets te doen. We zijn er echt van geschrokken. In deze buurt lopen nog meer baby's rond."

Lackey zit sinds mei vorig jaar in de gevangenis en daar komt nu dus nog 25 jaar bij. De baby verblijft bij haar vader. Haar twee oudere kinderen zijn bij andere familieleden ondergebracht.